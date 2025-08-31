Raúl Hiraldo, el piloto sevillano que apaga España: «No soy ningún héroe»

Es uno de los sevillanos que más ha viajado este verano, pero sus motivos no han sido de ocio o descanso, ni mucho menos. Ni las razones de sus salidas obedecen a unas felices vacaciones. Más bien al contrario. Raúl Hiraldo (Sevilla, 1988) es ... uno de esos tantos pilotos que están sobrevolando los cielos de España bajo el sol abrasador para apagar lo que hay quien se atreve a incendiar, en muchos y desgraciados casos, de forma voluntaria. El que ve desde el cielo otro verano más es un país en llamas, y como en todos estos dramas, hay quien se dedica a prender la mecha y quien pone en riesgo su propia vida para alcanzar una descarga más. Y otra, y otra. Él lleva lanzadas a ojo más de cien trombas de agua estos meses, lo que equivale a 600.000 litros que han contribuido a frenar el horror en tantos lugares.

- Ha sido una semana terrible de incendios y al fin puede atendernos. ¿Cuándo fue la última vez que descansó?

- Estamos dos tripulaciones, entonces tenemos un día para entrar de alarma, otro día para descansar, otro para entrar de alarma, y así. Lo que pasa es que como nos sacaron el pasado lunes, nos juntaron en Galicia y estuvimos tres días seguidos fuera.

- Para quien no lo sepa, viene usted de ayudar a sofocar y controlar los mayores incendios de la historia en Extremadura (Jarilla, Cáceres) y Salamanca (Cipérez). Estuvo en Tarifa, Ávila, León. En el peor de Galicia (Larouco). ¿Cada incendio no le hace envejecer, no sé, cien años?

- Cuando acabas el día, llegas al hotel y te tiras en la cama parece que no has dormido en cuatro años.

- ¿Dónde reposa tanto peso a nivel emocional?

- Lo que buscas es descansar, porque sabes que al día siguiente tienes que estar a pleno rendimiento, porque ya no es el incendio, son las cargas de agua, son los demás medios que hay trabajando en la zona. Entonces necesitas mucha concentración y yo cuando llego lo que busco es cenar, darme una ducha y acostarme.

- ¿Quién le dice a unos padres de Los Bermejales hace 37 años que su hijo acabaría convirtiéndose en piloto?

- Yo me crie allí y de chiquitito siempre me gustaron mucho los aviones. Mi padre me llevaba al aeropuerto cuando se podía entrar. Cuando no había controles de seguridad, me llevaba allí a San Pablo a verlos por la cristalera. Siempre dije que quería ser piloto hasta que lo conseguí y entré en la academia del Ejército del Aire.

- Ha debido llover ya de eso. ¿Se formó en la Academia General del Aire de Murcia?

- Ingresé allí en 2009 con 21 años. La academia son cinco años. Estás cuatro en San Javier y luego el quinto año es la especialidad: piloto de transporte, piloto de caza, piloto de helicóptero... Yo lo hice en Salamanca, que era de transporte. Me destinaron cinco años en Morón. Estuve de patrulla marítima al lado de Somalia por el tema de la piratería y luego me mandaron a Salamanca, estuve de instructor allí tres años. Allí estuve hasta 2022 y desde entonces llevo como apagafuegos.

- ¿Cómo se forja esa mentalidad necesaria para enfrentarse a una emergencia en cuestión de segundos?

- Hace falta sobre todo mucho conocimiento, porque esto no es como un coche, que tienes una avería y te paras en la cuneta. Aquí tienes un problema y tienes que resolverlo o tienes que saber por dónde te puede venir el fallo e intentar solventarlo lo más rápido posible. Con tranquilidad siempre, porque a veces las prisas juegan malas pasadas. Entonces requiere mucho conocimiento del avión que se está llevando, que te exige horas de estudio de la aeronave y aparte toda la experiencia.

«Ser piloto requiere mucho conocimiento del avión, estudio de la aeronave y aparte toda la experiencia» Raúl Hiraldo Piloto del Ejército del Aire

- Una cosa es la academia, la teoría, las horas de trabajo, pero luego el que sube ahí arriba es usted.

- Los de transportes vamos tres: piloto, copiloto y mecánico de vuelo, que se agradece mucho también.

- ¿De qué aviones disponéis?

- Tenemos el Canadair CL-215T y el Bombardier 415, que son un poco más modernos. Estamos a la espera de los DHC-515, con los que podremos cargar 6.000 litros de agua. Se supone que llegarán para 2028.

- ¿Echa de menos que el ministerio y otras instituciones garanticen una mayor inversión para mejorar la prevención o tener más armas?

- Ha habido incendios durante este verano que a lo mejor vas un día y lo dejas controlado y demás. Ahora han habido varios a la vez. Entonces, yo creo que no se pueden prever. Por supuesto que hay que poner todos los medios que hagan falta, sería lo necesario tenerlos ahí, pero entiendo que eso supondría un gasto para el contribuyente. Por otra parte es verdad que se hace necesario tener medios por lo que pueda pasar, porque nunca nunca puedes saber lo que va a ocurrir.

Un hidroavión expulsa agua en la Sierra de la Plata de Tarifa, donde cientos de personas fueron desalojadas de sus casas EFE

- ¿Qué le pasa por su cabeza cuando ve por ejemplo que hay tres detenidos por el incendio de Ávila que arrasó más de 600 hectáreas? Murió en accidente un bombero forestal.

- Me da mucha rabia ver los pueblos de España que han sido arrasados. A gente que lo ha perdido todo. Y te da mucha rabia que haya gente que pueda hacer esas cosas. Yo considero que quien está detrás de eso es un criminal. Está jugando con la vida de la gente. Y yo la verdad es que eso lo llevo muy mal. Fatal.

- Ganaderos y agricultores no se iban de sus casas por no dejar lo suyo.

- El lunes cuando fuimos a Lugo pasamos por Orense y media provincia estaba quemada. Montañas enteras negras. Yo no sabía si estaba en Orense, no sabía si estaba en Galicia o si estaba en la luna. Porque todo estaba completamente arrasado. Todo. ¡Madre mía! Horrible. A mí me impactó mucho no, muchísimo. Recuerdo bien esas partes todas verdes y cuando lo vi todo negro me causó mucha impresión.

- ¿Cómo engaña al miedo?

- Al final te acostumbras. Las primeras veces impresiona. Y dices cómo me voy a meter ahí. Pero llega un momento en que te acostumbras y lo ves como algo normal sin dejar de ser normal. Aunque hay veces que lo pasas realmente mal. Hace unos días en León lo pasamos realmente mal por el tema del viento, el humo y la carga de agua. Hay tantos factores impredecibles.

- ¿Cuánto puede cambiar el viento un plan de salvación estando en el aire?

- Pues a nosotros siempre la columna de humo nos influye mucho. Nosotros no podemos entrar por dentro del humo por los motores, hay riesgo de que las cenizas acaben dentro. Te puede parar un motor y hay problemas de visibilidad: con una columna de humo no ves lo que hay más allá. Muchos de los incendios están metidos dentro de montañas o dentro de valles. Y no ves lo que hay más allá. Y lo mismo te encuentras una montaña y te la comes. Nosotros lo que hacemos siempre es cruzar las descargas en el lado contrario hacia donde va el viento. Si va hacia la izquierda, nosotros vamos al lado derecho y le echamos la descarga.

- Todo el mundo graba cuando vierten el agua, pero hay un riesgo sideral también al recogerla.

- Claro, necesitas tiempo para cargar y descargar en un embalse, pantano o mar, lo que haya. La distancia es importante y es importante el bambi que lleven (el dispositivo que pende del avión por el que se lanza agua). Un compañero tiene un manual de todos los embalses de España y también solemos hacer vuelos de entrenamiento para estudiarlos.

- ¿Se considera usted un héroe?

- Yo no soy ningún un héroe. Ojalá mi trabajo no existiera, pero creo que se hace muy necesario apagar los fuegos desde arriba. Yo no me considero ni peor ni mejor, es un trabajo como cualquier otro.