Raúl Hiraldo, el piloto sevillano que apaga España: «No soy ningún héroe»

Entrevista

Miembro del Ejército del Aire, a sus 37 años lleva en su mochila un verano extenuante tras ayudar a sofocar desde el cielo los incendios más terribles de Galicia, Extremadura y Salamanca, amén de Tarifa

«Ojalá pudiéramos estar ahí 24 horas»

Quién es Raúl Hiraldo, el piloto sevillano que sobrevoló el cielo de Atlanterra entre las llamas y cruzó el mar para despedirse de los vecinos

La playa de Atlanterra despide con aplausos al operativo que ha estabilizado el incendio de Tarifa

El piloto sevillano Raúl Hiraldo, a los mandos de un avión en servicio para sofocar un fuego
Ignacio Liaño Bernal

Es uno de los sevillanos que más ha viajado este verano, pero sus motivos no han sido de ocio o descanso, ni mucho menos. Ni las razones de sus salidas obedecen a unas felices vacaciones. Más bien al contrario. Raúl Hiraldo (Sevilla, 1988) es ... uno de esos tantos pilotos que están sobrevolando los cielos de España bajo el sol abrasador para apagar lo que hay quien se atreve a incendiar, en muchos y desgraciados casos, de forma voluntaria. El que ve desde el cielo otro verano más es un país en llamas, y como en todos estos dramas, hay quien se dedica a prender la mecha y quien pone en riesgo su propia vida para alcanzar una descarga más. Y otra, y otra. Él lleva lanzadas a ojo más de cien trombas de agua estos meses, lo que equivale a 600.000 litros que han contribuido a frenar el horror en tantos lugares.

