Rafa Almarcha: «Me han inspirado grandes trianeros como Lole y Manuel y los Morancos»

Rafa Almarcha (Sevilla, 1968) es Triana como también Triana es Rafa Almarcha. Por eso, nadie mejor que él para pronunciar este lunes por la noche el pregón de la Velá de Triana 2025. El popular integrante del grupo Siempre Así ha prometido que no será ... el suyo un pregón al uso, ya que la música estará muy presente y habrá varias sorpresas.

—¿Qué sintió cuando le nombraron pregonero de la Velá de Triana?

—Por un lado fue una alegría inmensa que hayan pensado en mí en un pregón tan especial que tiene tanta relevancia en la ciudad, pero también es una gran responsabilidad dada la nómina de personas que han hecho el pregón de la Velá. Es un honor inmenso como vecino del barrio y trianero de corazón.

—Ha comentado que en el pregón serán muy importantes tanto la música como el corazón. ¿Por qué?

—Claro. Yo no soy un pregonero al uso. El pregón en Sevilla es casi una religión, un género literario. Me preocupaba que la gente esperara de mí un pregón de la Semana Santa. Hablando con la gente de la comisión de la Velá me dijeron que fuera yo mismo y que me expresara como mejor sé hacer. Y no hay duda de que como mejor me expreso es con la música, por eso tendrá un gran protagonismo. Estarán Siempre Así y otros amigos artistas inmensos. Hay artistas que nadie se va a esperar. Les propuse que me acompañaran y lo han hecho. El pregón es una carta de amor a Triana, desde que nací en la Cruz Roja de San Jacinto hasta momentos como cuando con 14 años entré en el instituto Bécquer. Allí pasé los años de adolescencia. Tengo muchos amigos del Tardón y de los alrededores. Paralelamente entré en el coro del Rocío de Triana. Son los años que me han marcado la personalidad. Es la pátina que me ha marcado Triana. Siempre Así nace del coro de Triana. Triana está presente en nuestras vidas, por eso no se concibe Siempre Así sin Triana.

—¿De quiénes se va a acordar más a la hora de pronunciar el pregón?

—Me voy a acordar sobre todo de las personas mayores. Yo me crié con mi abuela. Esta fiesta es la fiesta de los abuelos. Santa Ana es la abuela de Triana y nos pone de acuerdo a todos los trianeros de alguna forma. Me voy a acordar también de mis vecinos de la calle Castilla, que en la pandemia lo pasaron muy mal. Llegaban noticias muy tristes. Se fueron muchos seres queridos que eran personas mayores. Ver a esas personas mayores piropeándome y diciéndome que lo voy a hacer muy bien me está dando mucha fuerza. Quiero dedicarle el pregón a todos los abuelos y personas mayores de Triana.

—¿Qué queda de ese niño que iba a ensayar al coro de la hermandad del Rocío de Triana?

—La esencia creo que nunca se ha perdido. Vamos madurando en todos los ámbitos de la vida, en el laboral y en el profesional, pero creo que ese niño tenía un motor que era la ilusión. Voy a cumplir 57 años y la ilusión no la he perdido. El día que la pierda dejaré mi profesión porque no tiene sentido seguir si la ilusión. Siempre me acompaña la ilusión en todo lo que hago. Soy apasionado y entusiasta en todo lo que hago. Cuando algo me remueve por dentro vuelco mi tiempo en ello. Sigo con esas ganas de conseguir cosas y de transmitir cosas a la gente. Eso es lo que hace sentirme vivo y con ganas de vivir.

—Con Siempre Así ha logrado llevar el nombre de Triana por todo el mundo, ¿no es cierto?

—Sí. Además, Triana es como un pasaporte universal que te abre las puertas de todos los lugares. Viajamos mucho a Sudamérica y Triana es como el Trastévere, ya que es el barrio del arte, donde la gente mejor se lo pasa y mejores recuerdos tiene. Vivir en mi barrio y llevarlo por bandera allá por donde vamos es precioso. Triana es muy conocida en el mundo, como Sevilla y Andalucía. Es un lugar con mucho vivido, mucho sufrimiento y mucha personalidad. El río ha hecho que Triana sea distinta al resto de Sevilla. La gente dice que va a Sevilla cuando cruza el puente. Tienen un tono o acento distinto al resto de la ciudad. El barrio cuenta con ese aire de pueblo que te hace sentir distinto a la vorágine de la ciudad, estando en la propia ciudad.

—¿Qué trianeros le han inspirado más a lo largo de su vida?

—Muchísimos. Lole y Manuel fueron un antes y un después en el flamenco. Lo que hicieron fue increíble. En 1975 el flamenco era algo muy ortodoxo que estaba en los tablaos. Ellos desde el flamenco abrieron una puerta a otro universo que no existía en esos momentos. También me han inspirado mucho los Morancos de Triana. No somos conscientes de lo grandes que son porque son gente muy sencilla. Son historia viva del espectáculo en España. Cada año baten récords de taquilla. En 'El Hormiguero' baten récords de audiencia. A nivel profesional no tenemos idea de la dimensión que tienen como artistas. También admiro a otros muchos artistas. Manuel Pareja-Obregón no era de Triana, pero me ha emocionado mucho. Es quizás el artista que le ha escrito cosas más bonitas a Triana. Tiene una calle muy merecida en el barrio. También me inspiran personajes de la calle. Gente con mucho arte que está sembrada. Es todo. Voy mucho al mercado de Triana y ahí se respira Triana por todos lados. Allí vives la amabilidad. El mercado tiene reminiscencias de un zoco árabe. Hay que vivirlo porque el mercado de atrapa. Sabes cuándo entras, pero no cuando sales.

La Velá comienza este lunes con muchos eventos culturales a lo largo de la semana Aparte del pregón que pronunciará este lunes a las 22 horas Rafa Almarcha y de la actuación de la Banda Sinfónica Municipal, la Velá se inaugurará a las 24 horas con el alumbrado. Además de la tradicional cucaña, que se celebrará del 22 al 26 de julio a las 18.30 horas, habrá conciertos de El Último de Triana -grupo homenaje a Triana- (martes), una gala de músicos trianeros con Silvia Pantoja, Rocío Díaz y El Marchena (miércoles), un concierto con Las Soles, Carlotas y María de la Colina (jueves), un homenaje a Riqueni con Diego Amador, El Farru y Potito (viernes) y la gala de entrega de honores y distinciones (sábado).

—Después de pronunciar el pregón de la Cabalgata y ahora el de la Velá, ¿cree que algún día hará también el de la Semana Santa?

—Seguro que no. El pregón es un género literario para el que no me siento preparado ni capacitado. Eso está destinado a los elegidos. Era muy amigo de Rafa Serna. A mí se me caía la baba con los pregones que dio, el de Sevilla y el del Rocío. Son casi imposible de superar. Lo que está escrito era de gran belleza, pero lo importante era cómo decía las cosas. Eso también ha pasado con otros grandes pregoneros como Carlos Herrera.