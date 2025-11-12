Suscríbete a
La opinión de adriano

Queremos saber, señor delegado

El silencio en la Plaza de España con el caso Pineda es de cementerio abandonado

Adriano

La acusación del caso de la Pará de Gines quiere saber cómo medió Pineda a favor del alcalde, y si hay relación con la petición de la Fiscalía de archivar el caso. La acusación y toda España, porque Pineda además de aficionado al Pelotazo, y ... no precisamente el de Canal Sur, era asesor del delegado del Gobierno. El silencio en la plaza de España con el caso Pineda es de cementerio abandonado. El delegado tiene la excusa habitual: «Es un proceso judicial abierto que hay que respetar». Pero resulta impropio en un representante de un gobierno cuyo jefe no duda en hablar públicamente de la inocencia del fiscal general aunque lo esté juzgando el Supremo; un jefe que dice controlar a la Fiscalía… como insinuaba Pineda.

