Queremos elecciones cada tres meses

El Ministerio de Transportes del Gobierno de España acaba de aprobar un sobrecoste de las obras de ampliación del puente del Centenario, verdadero tapón para el tráfico en Sevilla, por valor de más de 16 millones de euros, una medida que servirá para agilizar las obras. Aprovecho para mandar un saludo cariñoso a los autores de un puente que ha robado varios años de vida a los sevillanos en los atascos desde el mismo día de su inauguración. Por otra parte, la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha anunciado hoy mismo la licitación del primer subtramo de la línea 3 del metro entre Pino Montano y la Ronda Urbana Norte. Resumo. El Gobierno y la Junta le han dado al botón de dos infraestructuras clave para la ciudad a cuatro días de las elecciones municipales. Supongo que ya saben a qué conclusión quiero llegar.

El puente y el metro son reclamaciones históricas. Llevamos años desgañitándonos por ambos proyectos sin que nadie nos escuche. Qué casualidad que en las vísperas de las elecciones más igualadas de la historia en Sevilla el Gobierno central, del PSOE, y el de la Junta, del PP, nos anuncien el oro y el moro para ver si pueden deshacer el desempate con nuestro dinero. Pues qué quieren que les diga: si esto era lo que había que hacer para que le hagan caso a Sevilla, ojalá haya otra vez elecciones dentro de tres meses. Ahora ya sabemos que cuando los sevillanos necesitamos algo no importa, pero si lo necesitan los políticos… En fin, tampoco vamos a quejarnos de que, aunque sea por intereses particulares, hayan hecho lo debido. No hay mal que por bien no venga.