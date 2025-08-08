Suscríbete a
ABC Premium

Punto y final al ficus de San Jacinto en Triana

El Ayuntamiento acomete la finalización de la tala tras el informe que certificaba su muerte

Un operario en la tala final del ficus de San Jacinto
Un operario en la tala final del ficus de San Jacinto RAÚL DOBLADO

Fernando Barroso Vargas

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A punto de cumplirse el tercer aniversario de la controvertida tala del emblemático ficus centenario de la parroquia de San Jacinto, el Ayuntamiento de Sevilla ha completado el apeo del icónico ejemplar, merced al informe del Servicio municipal de Parques y Jardines que, allá ... en septiembre de 2024, certificaba ya su «colapso final».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app