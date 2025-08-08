Punto y final al ficus de San Jacinto en Triana

A punto de cumplirse el tercer aniversario de la controvertida tala del emblemático ficus centenario de la parroquia de San Jacinto, el Ayuntamiento de Sevilla ha completado el apeo del icónico ejemplar, merced al informe del Servicio municipal de Parques y Jardines que, allá ... en septiembre de 2024, certificaba ya su «colapso final».

Este informe de Parques y Jardines abordaba la situación del ficus y exponía que «tras el descope total del ejemplar llevado a cabo en el conato de tala en pleno agosto de 2022», por orden de la parroquia como entonces propietaria con autorización municipal para ello, el árbol sufría una serie de circunstancias que habían provocado este «colapso».

Especialmente, el documento atribuía las causas de esta situación a la «eliminación de toda la masa foliar», la «exposición de toda la corteza de la estructura residual a la insolación estival y altas temperaturas» y la proliferación de «hongos saprofitos que aprovechan la debilidad y precariedad del ejemplar», entre otros aspectos.

Dado el caso, este informe que firmaba un ingeniero técnico agrícola concluía que «el ejemplar no tiene posibilidad de recuperación» y consideraba que «la estructura actualmente existente se irá descomponiendo poco a poco a un ritmo no predecible que va a depender de los condicionantes atmosféricos y la actuación de los organismos saprofitos que actúen en sus tejidos».

«Árbol muerto»

Así, el informe proponía «la eliminación del árbol muerto y la plantación de un nuevo ejemplar perteneciente a una especie que pueda compensar los beneficios medioambientales, paisajísticos y ecológicos que proporcionaba el ficus en su máximo momento de esplendor huyendo de los conflictos que pudieran surgir en cuanto a funcionalidad, seguridad, competencia con espacio y molestias a los ciudadanos».

Pero ese mismo mes de septiembre de 2024, el pleno del Ayuntamiento hispalense aprobaba una «moratoria» antes de acometer su tala final, al prosperar una moción de Con Podemos-IU a instancias del colectivo ciudadano conformado en torno al emblemático árbol, en pro de conceder un nuevo margen de tiempo al mismo y un refuerzo de las medidas de recuperación.

Y es que el catedrático y profesor emérito de la Universidad de Sevilla Manuel Enrique Figueroa, una referencia en la materia, manifestaba entonces que el ficus de la parroquia de San Jacinto merecía «una oportunidad, al menos hasta junio de 2025», bajo la premisa de que los árboles «tienen una tremenda capacidad de respuesta y la vida empuja mucho».

Pero ya en diciembre de ese año, la edil popular de Parques y Jardines, Evelia Rincón, exponía también en el pleno que aunque habían sido acometidas «todas las intervenciones posibles para intentar salvar» al emblemático árbol, ya entonces se consideraba como un ejemplar «muerto».

Mantener el «recuerdo»

En ese sentido, explicaba que el Ayuntamiento iba a «esperar los seis meses correspondientes para ver cuáles son las actuaciones necesarias», adelantando la idea de «mantener el tocón que quede para hacer algo especial en la zona, en recuerdo al ficus y todo el trabajo realizado por parte del movimiento asociativo y que algo como esto no vuelva a ocurrir».

Y es que el asunto está cargado de historia, pues para promover la polémica tala de agosto de 2022, la parroquia de San Jacinto, como entonces titular del portentoso árbol, esgrimía que «cinco estudios» avalarían según aseguraba la «necesidad» de la tala a cuenta de las repetidas caídas de ramas, la más grave en marzo de 2021, con seis heridos en la vía pública, tres de ellos hospitalizados; así como la afección de sus raíces a la estructura del propio templo.

Aunque la tala fue iniciada con la retirada de toda la copa del emblemático ficus, la licencia concedida por el Ayuntamiento hispalense a la parroquia para dicha tarea fue suspendida de manera cautelar, tras ser recurrida la misma por vía judicial por la Asociación de la Jardinería Andaluza (AMJA).

Ya en agosto de 2023, el entonces nuevo alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, anunciaba un acuerdo entre el Ayuntamiento y la parroquia, para «una solución satisfactoria para todas las partes», con la transferencia del ficus a propiedad municipal para que el Consistorio asumiese su mantenimiento, mientras se desistía expresamente de la licencia de tala solicitada el año previo y autorizada por decisión municipal cuando ostentaba la Alcaldía el socialista Antonio Muñoz.

Además, gracias a este acuerdo entre ambas partes, el uso del jardín de entrada a la iglesia era cedido a la ciudad como nuevo espacio público para su uso y disfrute.