«Sevilla es un imán y el puesto de cónsul general de Francia es uno de los más envidiados por los diplomáticos»

Casada con un cordobés de Montilla, a Marjorie Vanbaelinghem, nueva cónsul general de Francia en Sevilla le apetecía conocer en profundidad la ciudad, en la que nunca ha vivido. Conoció a su marido, natural de la localidad de Montilla, fuera de España hace diez años ... y tiene con él un hijo de 8, que es francoespañol. Vanbaelinghem se crio en la ciudad de Marsella y quizá de ahí provenga su sintonía cultural con Andalucía. Dice que luchará por lograr una caseta de Francia en la Feria de Abril de 2026 y que aprenderá a bailar sevillanas y se vestirá de flamenca.

-¿Tuvo mucha competencia para hacerse con el nuevo Consulado General de Francia en Sevilla?

-La verdad es que se presentaron muchos candidatos, por lo que parece era uno de los puestos más cotizados para nuestros diplomáticos. Sevilla es un imán para mucha gente de muchos países. Vi hace poco un espectáculo de flamenco en Madrid interpretado por una japonesa. Era algo raro pero fascinante que demuestra el interés que suscita el flamenco y Sevilla en todo el mundo.

-Sobre todo en Japón...

-No sólo en Japón, en todo el mundo. Sevilla tiene una identidad muy fuerte y también una estética. Es una de las razones por las quería este puesto, por conocer esta ciudad desde dentro. Es un puesto muy envidiado y he tenido que pelear mucho por él.

-El localismo está muy extendido en Andalucía desde hace mucho tiempo. ¿Pasa también en Francia?

-Sí que hay localismo pero no tanto como en España. Pasa mucho con el fútbol. Yo soy de Marsella y existe una gran rivalidad con París, casi peor que la del Real Madrid y el Barcelona.

-¿En cuántas ciudades del mundo ha vivido?

-En muchas, tanto de Japón como de la India. También en París y Londres.

-¿Qué echa de menos un francés en Sevilla?

-Un poco de lluvia, quizá. El queso, por supuesto. Y también el vino francés bueno. Pero es que en Francia pasa lo mismo con el buen vino español. Eso siempre me ha llamado la atención. Los dos países se hacen la competencia en este campo y esto hace que no haya intercambios. Siempre he pensado que la manzanilla andaluza y el vino fino andaluz tendrían un gran éxito en Francia. Peor no se encuentra allí.