El puente de Triana se cerrará al tráfico por este motivo (y no es la Velá de Santa Ana)

Si has escuchado rumores de que el puente de Triana se va a cerrar de nuevo este mes de julio, es cierto. Pero no, esta vez no se debe a la Velá de Santa Ana, o al menos no directamente. Y es que el próximo 25 de julio, una las arterias principales de la ciudad quedará completamente cerrada al tráfico para algo muy especial: una exhibición de pickleball, un deporte que no muchos conocen.

La noticia se ha conocido en gran parte gracias al vídeo del usuario de TikTok @olmo.101, que ha explicado varios detalles: el puente de Triana se cortará por segunda vez en la historia (ya lo hizo el año pasado) para organizar este torneo de pickleball, una disciplina que muchos comparan con las típicas palas de playa, pero con un toque más competitivo y social.

CERRAMOS EL PUENTE DE TRIANA… para una exhibición de pickleball 😌🏓 En la Velá de Triana junto al @ayto_sevilla haremos una exhibición del que se convertirá en tu deporte favorito el próximo viernes 25 de julio 🥳 Empezaremos a las 19:00 (traeremos agua para refrescar porque hará un pelín de calor… 😅), y la idea será que puedas probar el deporte, jugar unos partidos y sobretodo, pasar un buen rato allí con nosotros 🙌🏼 🎁🎁 También tendremos algún sorteo de camisetas, palas, totebags, y alguna cosilla más 🎶🎶 Tendremos DJ 🎊🍾🍾 After party después para todos los invitados 😛 Gracias a la Velá de Triana confiar en este deporte, nos vemos por allí el viernes que viene!

¿Qué es el pickleball y por qué va a cerrar el puente de Triana?

El pickleball es un deporte que mezcla elementos del tenis, el bádminton y el ping-pong. Se juega con palas sólidas y una pelota perforada de plástico, en una pista similar a la de bádminton pero más pequeña. Además, es fácil de aprender y apto para todas las edades.

Esta actividad forma parte de la Velá de Santa Ana. Sin embargo, este evento concreto no es la clásica actividad deportiva propia de la Velá —que se lo digan a la cucaña—, sino una iniciativa especial organizada junto al Ayuntamiento de Sevilla para acercar este deporte a todos los curiosos que quieran probarlo.

Durante los días 22, 23 y 25 de julio, el puente de Triana se transformará en una gran pista para que todo el que lo desee pueda descubrir este deporte. Pero será el día 25 cuando el puente se cierre por completo para celebrar un torneo abierto al público, con partidos, exhibiciones y actividades para toda la familia.

Música, sorteos y mucho más

Más allá del deporte, la jornada promete ser un auténtico planazo para pasar la tarde en Triana. A partir de las 19:00, quienes se acerquen podrán jugar partidos amistosos, participar en sorteos de camisetas, palas y totebags, y disfrutar de buena música gracias a un DJ que animará la tarde.

Y como broche final, la organización ha preparado un after party para todos los asistentes. Así que, si estás por Sevilla y te apetece algo diferente, apunta bien la fecha: viernes 25 de julio en el puente de Triana. Eso sí, habrá que tener cuidado con el calor, por lo que no olvides traer ropa fresca.