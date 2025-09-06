Puente prioritario

Dicen voces del entorno ministerial que el Puente de la SE-40 es prioritario para el ministro Puente. La sucesión de anuncios sobre el engendro que va a sustituir a los túneles de nunca acabar no ha parado desde que nos dieron el cambiazo pero por más anuncios de licitaciones que hagan hay una verdad rotunda, el grueso del coste y de la construcción del puente los asumirá el próximo gobierno. Tengan paciencia, al menos la Se-40 está en la agenda estatal, aunque el último puente de Sevilla prioritario en Madrid fue el del Centenario, por las obras de ampliación que escondían las mordidas de Ábalos y Cerdán.

