El puente de hierro cumple veinte años de olvido

El puente de hierro celebra ahora su vigésimo aniversario como un viejo recuerdo. Podría haber formado parte de una rotonda, como el viejo remolcador CAPE que restauró la Autoridad Portuaria como decoración urbana hace un par de años, pero no había ninguna en la que cupiera. Por eso sigue abandonado en una parcela de los muelles. Su deterioro es apreciable a simple vista desde la parte alta del puente del Centenario. Y a pesar de tratarse de una de las joyas del pasado industrial sevillano, no ha encontrado la ciudad ni su puerto manera alguna para ponerlo en valor.

La última propuesta ha sido la del presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, que lo contempla como futuro mirador dentro del Distrito Urbano Portuario que se creará en el muelle de Tablada. La idea tiene enfrente a varios colectivos conservacionistas de la ciudad que exigen que mantenga su función como puente sobre el Guadalquivir. De hecho hicieron presión para ubicarlo en la nueva pasarela peatonal que conectará Altadis con el entorno de San Telmo, un proyecto que, de momento, está suspendido por la oposición de la Comisión provincial de Patrimonio.

Estas asociaciones confían en que si en su día se salvó el puente de

Arriba, el puente en su antigua ubicación tras el desmontaje de 1998. Abajo, una imagen del puente en pleno servicio en 1929. A la derecha, uno de los detalles ABC

Triana, que fue el primero metálico que se construyó en la ciudad, también es posible hacerlo con el antiguo paso ferroviario de las Delicias. Para esa ubicación se ideó. El diseño lo firmó el ingeniero José Delgado Brackenbury, jefe de obras del Puerto, a quien se debe la gran modernización con la construcción de la primera esclusa y la creación de la dársena. Precisamente para cruzara fue que se construyó este acceso, para el que hicieron falta más de 200 toneladas y al que le pusieron el nombre de Alfonso XIII. Hoy pesa bastante menos después de años de expolio continuado y de un desmontaje poco cuidadoso.

El puente se inauguró como uno más de los pabellones y monumentos de la Exposición Iberoamericana del 29 y tuvo uso durante más de sesenta años hasta que su propia estructura y los cambios en la ciudad lo hicieron inviable. Lo que queda hoy en pie no es ni sombra de lo que fue, pues en el desmontaje se quedaron los dos tramos exteriores de aproximación, los contrapesos que le conferían su carácter levadizo y otros elementos de la estructura. Se salvó de la chatarra por la presión ciudadana, pero ninguna administración ha sabido darle un uso digno.

Lo que utilizarlo como pasarela peatonal sobre la dársena fluvial no es una idea nueva. Ya se planteó como posibilidad para conectar Los Remedios y el muelle de Nueva York mediante la prolongación de la calle Virgen de Regla. Así lo recogía el plan especial de ordenación portuaria de 1994, aunque la propuesta no llegó a materializarse. Eso sí, casi tres décadas después ha servido como precedente para el proyecto hotelero de Altadis, que incluye una pasarela peatonal.

El segundo intento para darle utilidad llegó en 2003, llegando a firmarse un convenio entre la Junta el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para reubicarlo en el meandro de San Jerónimo y que sirviera de paso a los ciudadanos, pero al echar cuentas la realidad puso las cosas en su sitio: Resultaba mucho más barato construir una pasarela que remolcar la enorme estructura hasta el norte de la ciudad.

En las mismas manos

Se da la casualidad de que fue precisamente Rafael Carmona quien lideró esa iniciativa como delegado de Urbanismo. Pareciera que el asunto lo persigue, pues veinte años después el futuro del puente de hierro sigue en sus manos. De hecho, ha sido el único que le ha dedicado algún recurso económico en todo este tiempo. En 2020 autorizó una inversión de 100.000 euros para que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico realizara un estudio sobre el estado de conservación. Y hasta ahí ha llegado, de momento, la implicación institucional en esta joya de ingeniería.

El puente de Alfonso XIII fue el segundo paso fijo para vehículos sobre el río que tuvo la ciudad. El primero fue el puente de Triana. Desde 1926 conectó la margen izquierda con Tablada, cuando todavía no se había construido la corta de los Gordales, que es el espacio donde se ubica actualmente el recinto ferial. Su inauguración a cargo del crucero argentino 'Buenos Aires', en el que volvieron los héroes del avión 'Plus Ultra' , recibidos por el Rey Alfonso XIII, se convirtió en una ocasión memorable para la ciudad. Esa vinculación sentimental fue la que lo salvó, aunque no ha evitado su posterior olvido.