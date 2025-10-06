El Puente del Centenario de Sevilla se cortará al tráfico esta noche

Las obras de del Puente del Centenario de Sevilla continúan dando pasos adelante y se encuentra en pleno proceso de sustitución de los tirantes que sustentan al mismo. En plena intervención para ampliar el tablero del puente, es necesario descargar desde el tablero las piezas metálicas montantes y diagonales que conectan la dovela nueva con el tablero ya existente, por lo que se procederá a cortar el tráfico en dicho puente entre las 22 horas de este lunes hasta las 6:00 horas del martes.

De esta manera, los vehículos que deban desplazarse por la circunvalación de Sevilla tendrán que utilizar las vías alternativas dispuestas para ello. Así, para los vehículos que circulen sentido Huelva, el tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 (SE-30 Puente Centenario/SE-40/A-49 Huelva/A-66 Mérida) hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta la rotonda de la calle José Delgado Brackenbury, desde donde se podrá acceder a la SE-30.

Por otra parte, el tráfico procedente de la SE-40 desde Dos Hermanas, al pasar el cruce con la A-4, realizará el mismo recorrido descrito anteriormente. Los coches que lleguen procedentes de la SE-30 sentido ascendente, se desviará en la salida 9 de la SE-30 (A-4 Cádiz), tomando la A-4 hasta la salida 549 (SE-30 Puerto Sevilla/A-49 Huelva/A-66 Mérida), incorporándose a la carretera de la esclusa (SE-31) y siguiendo el recorrido descrito anteriormente.

En lo que se refiere a los vehículos que circulen en sentido Cádiz, se desviarán en la salida 12B (E-5/SE-40/Todas Direcciones, Puerto Sur/Este/Zona Franca), hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta el enlace con la SE-40, donde se podrá acceder a todas direcciones incluyendo la opción de continuar por la SE-30.