Pueblos en riesgo

Antes que emperador fui un chico de pueblo. Hoy le conocéis como Santiponce y apenas tiene 9.000 habitantes. Sería uno de los pueblos a los que el Consorcio no puede garantizar un adecuado servicio de Bomberos... Así los quiere Nerón:

Es muy difícil explicar que, en un mundo capaz de movilizarse para prevenir un tsunami a nivel global cuando se produce un terremoto puntual como el reciente de Kamchatka, una administración cercana no sea capaz de asegurar un servicio básico de emergencia como el de la extinción de incendios en la provincia de Sevilla. No hay excusas. Si no se garantiza el más rápido y eficaz servicio de bomberos, sus responsables deben dimitir. No ya por su incapacidad, sino porque en caso de siniestro el reconocimiento previo de la misma les hace responsables de las consecuencias. Otro motivo más para preguntarnos: ¿Adónde van a parar nuestros impuestos?