Así están los pronósticos desde el Viernes de Dolores hasta el Martes Santo en Sevilla: «Vamos a ver llover»

Por el momento, todo hace indicar que la inestabilidad meteorológica amenazará el inicio de la Semana Santa en Sevilla. Y es que, tras varios días de buen tiempo en la ciudad, las lluvias regresarían próximamente, coincidiendo con el comienzo de la semana grande hispalense. Donde no se verían excesivos cambios es en las temperaturas, manteniéndose una sensación térmica primaveral.

Cierto es que en esta época del año los pronósticos pueden dar un giro en cualquier momento y las predicciones son más impredecibles que nunca. Sin embargo, a medida que pasan las horas, las estimaciones del tiempo de cara a la Semana Santa de Sevilla 2025 son cada vez más exactas.

Inestabilidad para los primeros días de la Semana Santa

Desde la cuenta de Instagram 'Andaluza de Meteorología' (@andalmet) se publicó el martes 8 de abril la última actualización en materia de meteorología de cara a la Semana Santa. «Esa baja, que sigue situada en el entorno de las Islas Canarias, poco a poco se va desplazando hacia el oeste de la península. En su camino, obviamente, pues nos afectará a nuestra región», se avanza, para añadir a continuación que «presumiblemente, a partir del jueves, va a empezar a entrar una masa de nubes que vendrá acompañada de calima. Estas nubes nos pueden dejar tres gotas sueltas el jueves, pero sin tener mayores consecuencias«.

Entrando ya en las predicciones para los días de vísperas, desde la citada cuenta se anuncia que «de cara al Viernes de Dolores, esa masa de nubes sí dejará precipitaciones acompañadas de barro, principalmente en las provincias occidentales, en Huelva, Sevilla y Cádiz, pero de madrugada. Irá mejorando conforme avance de la jornada«, de manera que »la tarde parece ser tranquila en gran parte de Andalucía«. Ahora bien, »ojo a la noche porque la segunda masa nubosa va a entrar por el Mar de Alborán«, la cual »irá subiendo hasta el norte para avanzar sobre la península durante la madrugada del Sábado de Pasión«. En definitiva, tanto el Viernes de Dolores como el Sábado de Pasión »vamos a ver llover, pero en las tardes, conforme pasen las horas, el riesgo va a ser cada vez menor. Mañanas nubladas y con algunas lluvias; tardes más despejadas, aunque con algún riesgo todavía de algún chubasco«.

Eso sí, el peor día en materia de lluvias sería el Domingo de Ramos, una jornada en la que es «más probable para ver llover a cualquier hora del día, pero estamos hablando de chubascos dispersos. Es decir, que puede hacer sol en lo alto de tu cabeza y, a escasos kilómetros, puede estar cayendo un buen chaparrón». Aun así, «es posible que a partir de las siete u ocho de la tarde deje de llover en zonas del oeste andaluz«, incluyendo Sevilla.

Para los días posteriores, de momento, se espera «un Lunes Santo marcado de nuevo por los chubascos regularmente repartidos, principalmente en las horas centrales del día«. Por otra parte, para el Martes Santo y el Miércoles Santo hay dos posibilidades: «La primera es que el tiempo se vaya estabilizando, con lo cual dejaría de llover. La segunda es que hay varios modelos que siguen apostando por la entrada de una borrasca, que ya no es una DANA; trae lluvias que afectan a todas las localidades. Aún es difícil. Es pronto para saber qué ocurrirá, si va a llegar esa borrasca o no, pero es muy fácil. Si llega, tendremos lluvias el martes y el miércoles, repartidas por toda Andalucía. Y si no llega, pues ese episodio de inestabilidad acabará el Martes Santo».

El tiempo en Sevilla en Semana Santa, según Aemet

La predicción señalada coincide con la de Aemet, sin que hayan variado los pronósticos demasiado con las últimas actualizaciones. Así, se señala que el cambio de tiempo vendría este jueves, con la aparición de nubes que dejarían lluvias débiles, tanto por la mañana como por la noche. Estas nubes se mantendrían en la capital hispalense durante los días de vísperas: el Viernes Santo y el Sábado Santo, con tormentas por la mañana en esa primera jornada e intervalos nubosos y lluvia durante el resto del tiempo.

Pronóstico de Aemet para los primeros días de Semana Santa en Sevilla Aemet

Asimismo, de cara al Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo, los cielos nubosos y la lluvia se mantendrían en Sevilla. No obstante, aún es pronto para establecer cuáles serían las peores horas, en las que más agua caería.