Estos son los sevillanos que pueden solicitar los canguros gratuitos para el cuidado de los niños de hasta 12 años

Imagen de archivo de una canguro cuidando de una niña

La conciliación familiar continúa siendo uno de los grandes retos en muchos hogares. Y es que en estos momentos, con el fin de las vacaciones de verano y la vuelta al colegio en septiembre, las familias se enfrentan a la tarea de compaginar los horarios escolares de los más pequeños con la reincorporación de los padres a su jornada laboral. En este sentido, no siempre resulta fácil encontrar un equilibrio que permita atender las necesidades de los hijos sin descuidar las obligaciones profesionales.

En muchos casos se opta por buscar apoyo externo, pero no todas las familias cuentan con los recursos económicos suficientes para afrontar ese gasto adicional. Precisamente por ello, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha el Programa Sevilla Concilia «Proyecto Canguros», una iniciativa que ofrece la posibilidad de solicitar canguros gratuitos para niños y niñas de hasta 12 años.

Así es el Programa Sevilla Concilia «Proyecto Canguros»

El Programa Sevilla Concilia «Proyecto Canguros» se plantea como un servicio de apoyo directo a las familias sevillanas, ofreciendo atención profesional a domicilio para niños y niñas desde los 4 meses hasta los 12 años que estén empadronados en la ciudad. El objetivo principal es facilitar que padres y madres puedan compaginar sus responsabilidades laborales o formativas con la atención de sus hijos, asegurando al mismo tiempo un entorno seguro en el que los pequeños disfruten de cuidados personales y actividades de ocio educativo dentro del hogar.

Imagen de archivo de una canguro cuidando de una niña

El servicio funcionará de lunes a viernes en horario de 08.00 a 21.00 horas, y los fines de semana de 09.00 a 15.00 horas, con una flexibilidad que permite a cada familia solicitar entre tres y siete horas diarias. Aunque cada solicitante puede llegar a acumular hasta 400 horas en total, se ha establecido un límite mensual de 100 horas por unidad familiar, revisándose de manera periódica la continuidad del servicio y las horas asignadas, con el fin de que más hogares puedan beneficiarse. Además, se contempla un breve periodo de adaptación en el que los menores puedan familiarizarse con la persona cuidadora en presencia de algún progenitor o tutor.

Asimismo, cabe señalar que esta iniciativa da prioridad a aquellas familias que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Unidades familiares con prioridad para solicitar canguros gratuitos para el cuidado de niños en Sevilla Hogares monomarentales y monoparentales.

Mujeres víctimas de violencia de género.

Personas desempleadas de larga duración.

Hombres y mujeres mayores de 45 años.

Mujeres usuarias de los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM).

Otras circunstancias sociales y personales que deberán acreditarse debidamente.

En el caso de que haya más solicitudes que disponibilidad de servicio, se atenderá primero a aquellas familias con ingresos más bajos en el mes previo a la petición.

Eso sí, es importante tener en cuenta que la persona canguro no será responsable de los mayores de 13 años que se encuentren en la vivienda durante la prestación del servicio, ya que la cobertura está exclusivamente destinada a los más pequeños.

Quiénes pueden solicitar los canguros gratuitos para el cuidado de niños en Sevilla

El acceso a este Programa Sevilla Concilia «Proyecto Canguros» se rige por un sistema de prioridad pensado para atender primero a quienes más lo necesitan. En la selección de familias beneficiarias, se valoran en primer lugar los motivos de conciliación laboral o formativa, seguidos de las circunstancias familiares específicas que puedan generar una mayor dificultad en el cuidado de los menores. A continuación, se tienen en cuenta los ingresos declarados, dando preferencia a aquellas unidades familiares con menor capacidad económica. Finalmente, también se priorizan las solicitudes de carácter periódico frente a las puntuales, ya que se busca ofrecer una ayuda constante que permita a las familias organizarse de manera estable.

Además de este orden de selección, el Ayuntamiento de Sevilla establece una serie de motivos por los que se permite acceder al programa.

Motivos que justifican la solicitud de canguros gratuitos en Sevilla Asistir al trabajo.

Asistir a un curso de formación ocupacional.

Asistir a entrevista de trabajo.

Asistencia obligatoria en cualquier organismo público o privado.

Enfermedad de una de las figuras parentales.

Otras necesidades de conciliación debidamente justificadas.

Del mismo modo, los hogares solicitantes deben cumplir unos requisitos determinados para poder beneficiarse de este programa, garantizando así que el servicio llegue realmente a quienes lo precisan.

Requisitos de los hogares para beneficiarse del Programa Sevilla Concilia «Proyecto Canguros» Condiciones de habitabilidad adecuadas.

Temperatura adecuada (en verano no debe sobrepasar los 27 grados).

Condiciones higiénico sanitarias adecuadas.

Ausencia de miembros de la familia con patologías mentales o toxicomanías.

Ausencia de otros miembros de la familia que requieran cuidados personales.

En casos de violencia de género, ausencia del presunto agresor/a.

En caso de existencia de mascotas, deberán poseer dispositivos de identificación, control sanitario y permanecer bajo control durante el desarrollo del servicio.

Acceso a agua y alimentos necesarios para los menores.

Dotación de productos higiénicos necesarios para el cuidado requerido; jabón, pañales, cremas, etc.

Al menos dos teléfonos de contacto para casos de urgencia.

Llaves del domicilio en los casos de autorización para salir fuera de la vivienda.

Plazos y solicitud de canguros gratuitos para el cuidado de niños en Sevilla

El plazo para presentar solicitudes del Programa Sevilla Concilia «Proyecto Canguros» se abrió el pasado 6 de junio. Las familias interesadas pueden tramitar su petición a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sevilla o de manera presencial en los Registros Municipales, siempre con cita previa. El formulario de solicitud está disponible en este enlace.

La selección de los participantes será responsabilidad de los Servicios Municipales de la Dirección General de Barrios y Colectivos de Atención Preferente y Servicios Sociales, quienes valorarán cada solicitud según los criterios de prioridad establecidos. Una vez realizada la selección, se publicará la lista de admitidos en la web oficial del Ayuntamiento, tomando como referencia el número de registro de cada solicitud; esta lista se irá actualizando periódicamente hasta el cierre del programa. En caso de resultar admitida, la familia podrá ser requerida para presentar documentación justificativa que acredite la situación declarada en la solicitud.