La reacción de una estadounidense al descubrir la figura del afilador: «Cada día viviendo en España aprendo algo nuevo»

En Sevilla todavía es posible ver a los afiladores recorriendo las calles en moto, ofreciendo sus servicios para poner a punto cuchillos, tijeras y otros utensilios. Su llegada se anuncia con un silbato de lo más característico y, aunque hoy en día muchos servicios se realizan en tiendas o talleres, estos profesionales continúan ofreciendo su trabajo puerta a puerta.

Eso sí, no es de extrañar que, para la gente de fuera, la figura del afilador resulte inesperada. De hecho, fue tal la sorpresa que se llevó una estadounidense que vive en España al descubrir esta profesión que hasta lo comentó en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@spainwithkirsti): «Aprendo algo nuevo cada día viviendo en España, te lo juro».

Esta es la reacción de una estadounidense al descubrir la figura del afilador

«El otro día estaba caminando para el gimnasio y escuché un sonido de una flauta», comienza diciendo esta chica estadounidense antes de contar en profundidad su historia. «Estaba pensando, '¿quién está tocando la flauta?'. Y había un hombre mayor, sentado en un bar adelante, y estaba pensando 'es él, obviamente'. No era él. Él estaba encendiendo un cigarro. Justo después de él, había una furgoneta con el maletero abierto y un altavoz dentro de donde venía ese sonido de la flauta. Y estaba pensando, qué curioso, acabo de mudarme, pues tiene que ser algo de este barrio. Y, bueno, me fui al gimnasio, volví, llamé a mi novio, estábamos hablando y le conté esta historia, y me dijo 'ah, sí, bueno, eso es el afilador'«.

La estadounidense continuó diciendo, acerca de esa novedosa vivencia para ella, que «me dejó en shock porque estaba pensando '¿hay tanta demanda de afilar cuchillos que es el trabajo de alguien de ir conduciendo por cada barrio de una ciudad anunciando que ya está aquí para afilar tus cuchillos?'«. Además, terminó su vídeo admitiendo que »lo que me sorprendió más fue que cada persona conoce ese sonido y sabe que esa flauta significa que el afilador está aquí, en mi barrio. Qué curioso, no tenía ni idea y me sorprendió muchísimo. Otro día de aprender cosas nuevas viviendo en España«.

