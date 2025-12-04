Centros comerciales que abren en Sevilla en el puente de diciembre: horarios del 6 y del 8

Llega un puente de diciembre al que los sevillanos siempre sacan provecho. Y es que no son pocos los planes que pueden hacerse durante este fin de semana en Sevilla, contemplándose como festivos el sábado 6, Día de la Constitución, y el lunes ... 8, Día de la Inmaculada. Además, el ambiente de Navidad que se vive ya en las calles de la ciudad invita a salir a la calle a disfrutar de las diferentes opciones de ocio. Entre las posibilidades, los centros comerciales siempre son una alternativa, más aún cuando las fechas navideñas se acercan y la gente frecuenta más las tiendas para realizar compras. Eso sí, teniendo en cuenta los festivos que hay este próximo puente, conviene saber con antelación qué centros comerciales abren y sus horarios.

El Corte Inglés

Las cuatro tiendas del Corte Inglés en Sevilla se regirán por el mismo horario para este próximo puente de diciembre. Por una parte, el sábado 6 y el lunes 8, las de de Nervión, Plaza del Duque, San Juan de Aznalfarache y Sevilla Este contarán con un horario especial de 10.00 a 22.00 horas, mientras que el domingo 7 permanecerán cerradas.

Aire Sur

Lo mismo ocurre con este centro comercial de Castilleja de la Cuesta, que permanecerá cerrado el domingo 7, pero abrirá el sábado 6 y el lunes 8 al constar estos días como festivos de apertura en su página web. Con lo cual, el horario para ambas jornadas festivas sería de de 10.00 a 22.00 horas para la zona comercial, de 10.00 a 23.00 horas para la restauración, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas parala zona 'Playground' y de 07.00 a 22.30 horas para la gasolinera.

Nervión Plaza

Según el apartado 'Horarios' de su página web, este centro comercial abrirá el Día de la Constitución (sábado 6 de diciembre) y el Día de la Inmaculada (lunes 8). Concretamente, su horario comercial sería de 12.00 a 20.00 horas para la galería comercial, de 09.00 a 01.00 para la restauración, 24 horas el parking y de 11.30 a 12.30 horas y de 15.30 a 22.30 horas el cine.

Los Arcos

El sábado 6 y el lunes 8 de diciembre constan también como festivos de apertura el apartado 'Horarios y aperturas' de la página web de este centro comercial. Así pues, la galería comercial abriría de 10.00 a 22.00 horas, mientras que la zona de restauración y el cine lo hará de 12.00 a 00.00 horas.

Lagoh

También abrirá este centro comercial tanto el sábado 6 como el lunes 8 de diciembre, según el apartado 'Horarios' de este centro comercial. Por lo tanto, lo que mantendría su horario de 10.00 a 22.00 horas para la zona comercial, las zonas de restauración y ocio abrirán a las 12.00 horas, y el gimnasio hará lo propio de 08.00 a 21.00 horas.

Torre Sevilla

Ocurre lo mismo con este centro comercial, en cuyo apartado 'Horarios' de la página web se refleja que el Día de la Constitución y el Día de la Inmaculada son festivos de apertura. Con lo cual, el horario comercial irá de 10.00 a 22.00 horas, mientras que el de la restauración será de 08.30 a 00.00 horas, y el de gimnasio de 09.00 a 15.00 horas.

Sevilla Fashion Outlet

Por último, este centro comercial mantendrá su horario habitual, de 10.00 a 22.00 horas, tanto el sábado 6 como el lunes 8 de diciembre, tal y como se especifica en el apartado 'Horarios de apertura' de su página web.