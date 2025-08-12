El PSOE de Sevilla tira de la 'rivalidad' con Málaga para criticar a la Junta de Andalucía por el cambio de usos del Canal de la Expo

Uno de los principales proyectos urbanísticos que traerá el próximo curso político en Sevilla será el cambio de usos de los suelos del Canal de los Descubrimientos en la isla de la Cartuja, una operación avalada por la Junta de Andalucía, dueña de los terrenos, y el Ayuntamiento con el propósito, según el propio alcalde José Luis Sanz, de que este espacio admita actividades terciarias como usos hoteleros, hosteleros, oficinas, comerciales o de ocio. Esta operación cuenta con el apoyo del Círculo de Empresarios de la Cartuja, que destaca que la misma implica un crecimiento económico del parque tecnológico con espacio para nuevas empresas y hoteles y una oferta de supermercados o bares para los más de 31.000 empleados que trabajan en la zona. Sin embargo, no todos en Sevilla están de acuerdo. De hecho, el PSOE, a raíz de las últimas palabras de Sanz, ha tirado de la 'rivalidad' con Málaga para criticar al Ayuntamiento y al gobierno de Juanma Moreno, achacándole falta de interés en revalorizar estos suelos en Sevilla frente a la inversión de casi 260 millones de euros para el nuevo estadio de La Rosaleda en la capital malagueña.

En un comunicado, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla denuncia la connivencia entre el alcalde de Sevilla y la Junta de Andalucía para modificar la calificación urbanística de los suelos del canal de la Expo, sustituyendo el uso actual, destinado a servicios avanzados y empresas tecnológicas, por hoteles, centros comerciales, restaurantes y espacios de ocio.

El concejal socialista Ignacio González critica que esta operación urbanística «abandona la estrategia de creación de valor añadido y empleo de calidad para apostar por un modelo económico cortoplacista y especulativo». Ha recordado que estos suelos llevan años abandonados por la falta de inversión de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular desde hace casi ocho años. «No los mantiene, no invierte para que puedan ser utilizados y, mientras tanto, sí destina casi 260 millones de euros al estadio de La Rosaleda en Málaga», ha señalado, aunque ese dato no es cierto, pues esa inversión será asumida por la Junta, pero también por la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de la capital, así como inversores privados.

Además, como recuerda la Junta de Andalucía la actual calificación urbanística como espacio para actividades productivas lo hacía poco atractivo para la inversión, como demuestra que las subastas celebradas por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía para enajenar el Canal de la Expo quedaron desiertas al no recibir ofertas.

En cambio, el PSOE subraya que esta complicidad política se produce justo cuando el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja está «prácticamente sin suelo disponible, pese a ser uno de los que más factura en España». «Lo lógico y beneficioso para Sevilla sería invertir en estos terrenos para integrarlos en el Parque y atraer empresas tecnológicas e innovadoras. Sin embargo, el alcalde prefiere alinearse con la estrategia de la Junta, que prioriza Málaga como centro tecnológico, siguiendo las declaraciones del presidente Moreno, quien lo ha calificado como el más importante del sur de Europa», ha afirmado.

A este respecto, Sanz defendía hace unos días que la la propuesta del Ayuntamiento y la Junta para incorporar usos terciarios en el Canal de los Descubrimientos apunta a que el parque tecnológico de la Cartuja, ahora rebautizado como Sevilla TechPark, pueda «seguir creciendo» y que en los más de 40.000 metros cuadrados del canal, propiedad de la Junta y actualmente «abandonados»; se permita «la instalación de más empresas tecnológicas y de nuevos negocios que den servicio al parque».

El parque tecnológico de la Cartuja cerró el ejercicio 2024 contabilizando un total de 575 empresas y entidades, lo que supone un 1,4 por ciento más respecto a 2023; y 31.667 trabajadores, 2.219 más que el ejercicio anterior con un alza del 7,2 por ciento.

Para los socialistas, esta decisión «condena a la juventud sevillana a preguntarse si su Ayuntamiento está ocupado en asegurar que pueda desarrollar su talento en Sevilla. Si esa formación en la que tanto se está esforzando tendrá un futuro en Sevilla con trabajos de calidad y cualificados en el marco de una economía innovadora». «El alcalde de Sevilla debería dejar de actuar como subordinado de los intereses del Partido Popular y empezar a defender con firmeza los intereses de los sevillanos. Este pacto silencioso con la Junta sólo beneficia a otros y condena a nuestra ciudad a perder oportunidades de desarrollo», ha concluido González.