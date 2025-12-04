Suscríbete a
El PSOE renuncia a negociar el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla y presenta una enmienda a la totalidad

El portavoz socialista Antonio Muñoz asegura que las cuentas de José Luis Sanz para el año 2026 «no son un instrumento válido», ya que «deterioran los servicios públicos y abandonan a los barrios»

El alcalde se distancia de las enmiendas «chocantes» de Vox al presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz
Mario Daza

Mario Daza

Si los cálculos de José Luis Sanz se cumplen, este mes de diciembre debe ser fundamental para desbloquear el futuro de los presupuestos municipales del año 2026. El alcalde anunció hace ya algunos días que la fecha escogida para la celebración del Pleno que ... debe ratificar las cuentas sería «la semana de Navidad o la anterior», por lo que la resolución del proceso de diálogo que está llevando a cabo con los grupos de la oposición no debería dilatarse en exceso. La vía que gana más peso es la de la reedición del pacto del ejercicio anterior con los concejales de Vox, que han presentado unas alegaciones a las partidas algo más extremistas que las de 2025 y que ahora se encuentra estudiando el gobierno municipal.

