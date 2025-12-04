El PSOE renuncia a negociar el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla y presenta una enmienda a la totalidad

Si los cálculos de José Luis Sanz se cumplen, este mes de diciembre debe ser fundamental para desbloquear el futuro de los presupuestos municipales del año 2026. El alcalde anunció hace ya algunos días que la fecha escogida para la celebración del Pleno que ... debe ratificar las cuentas sería «la semana de Navidad o la anterior», por lo que la resolución del proceso de diálogo que está llevando a cabo con los grupos de la oposición no debería dilatarse en exceso. La vía que gana más peso es la de la reedición del pacto del ejercicio anterior con los concejales de Vox, que han presentado unas alegaciones a las partidas algo más extremistas que las de 2025 y que ahora se encuentra estudiando el gobierno municipal.

Lo que sí parece descartado del todo es que vaya a lograrse un acuerdo con el PSOE. Esta mañana, su portavoz Antonio Muñoz ha dinamitado todas las opciones de pacto con unas declaraciones en las que ha manifestado que su grupo municipal ha decidido presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Un gesto que representa una ruptura total con el proyecto que ha elaborado el gobierno de José Luis Sanz y que se suma a la decisión que ya tomó hace unos días el grupo Con Podemos-IU, que renunció desde un primer momento a presentar alegaciones parciales al considerar que eran unas cuentas que no merecían «ningún parche». Ahora los socialistas toman la misma vía, según Muñoz, porque el ejecutivo local les ha dejado claro que no aceptarán las mejoras que han presentado.

«Ayer hubo una reunión de trabajo que tiene que se refrendada en la Comisión de Hacienda donde el PSOE presentó una serie de enmiendas parciales con un espíritu claro de frenar la privatización de los servicios públicos», ha explicado Antonio Muñoz. Sin embargo, «el gobierno va en la dirección contraria y nos manifestó que no iban a aceptarlas». Por ello, «la siguiente opción que tenemos en la que hemos tomado y que pasa por la presentación de una enmienda a la totalidad». Entre otras cosas, porque las partidas del proyecto actual evidencian «un claro deterioro de los servicios públicos, un deterioro de los barrios y no ofrecen una solución al caos de la movilidad y el conjunto de las obras», ha denunciado.

El portavoz de los socialistas ha proseguido su crítica señalando que «son unos presupuestos volcados y sesgados, que demuestran que el señor Sanz se pliega a los intereses de la extrema derecha». Un hecho que, a su juicio, se pone de manifiesto en «las partidas que van disminuyendo». Entre ellas, «las de cooperación al desarrollo, juventud, atención a las personas inmigrantes, o prevención de VIH». Frente a ello, ha pedido al alcalde que «deje de hacer el paripé y que si tiene un acuerdo con Vox que apruebe con ellos las cuentas», aunque «la cuestión será qué nuevo chiringuito va a ofrecerle a la extrema derecha más allá de la oficina antiaborto».

Finalmente, e insistiendo en su rechazo al presupuesto para 2026, que bajo su criterio «no sirve», ha puesto el foco en las partidas que «curiosamente» sí se incrementan. Así, ha advertido que sube un 48% el gasto de publicidad y propaganda y también se incrementa todo lo relativo a los catering. «Hay dos sectores económicos en la ciudad que están de enhorabuena en 2026: las empresas de catering, a la vista de tanto pan y circo y galas que está propiciando el alcalde, y en segundo lugar ese incremento de publicidad y propaganda que es llamativo».