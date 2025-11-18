Suscríbete a
El PSOE rebajó un 40% el valor de la parcela de Higuerón justo antes de alquilarla a Rafael Pineda

caso pineda

El gobierno de Juan Ignacio Zoido tasó los más de diez mil metros en 3,3 millones, mientras Emvisesa, siendo Antonio Muñoz vicepresidente, la valoró en julio de 2016 en más de 1,9 millones

Parcela en Higuerón que fue alquilada y vendida por Emvisesa a la mujer del socialista Rafael Pineda
Jesús Díaz y Mario Daza

El Ayuntamiento de Sevilla, con Juan Espadas de alcalde y Antonio Muñoz como delegado de Urbanismo, rebajó hasta un 40 por ciento el valor de la parcela del diez mil metros cuadrados ubicada en Higuerón que fue adjudicada en septiembre de 2016 ... para su arrendamiento a la mujer del socialista Rafael Pineda. Ese cambio en la tasación de dichos suelos se produjo en julio de dicho año, es decir, justo antes de su alquiler a Olga Pérez Jiménez, la esposa del que fuera gerente de Lipasam o hasta hace escasas semanas jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Casualmente, en el procedimiento público para el arrendamiento de dichos suelos, al que sólo optó la mujer de Pineda, se fijó un canon anual teniendo en cuenta el nuevo valor establecido por Emvisesa de la parcela, es decir, 1.997.000 euros. Esto es, poco más de cien mil euros.

