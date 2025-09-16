Suscríbete a
ABC Premium

El PSOE avala la legalidad de la parcela que investiga la UCO sin ver al completo el expediente de Emvisesa

Los socialistas no han registrado ninguna petición oficial para ver esta documentación e indican que sólo han repasado «la parte que es pública»

El PSOE asegura que «hemos revisado el expediente que investiga la UCO y confirmamos que se ajusta a la legalidad»

La parcela en cuestión cuenta con tres negocios instalados que ejercen su actividad a día de hoy
La parcela en cuestión cuenta con tres negocios instalados que ejercen su actividad a día de hoy INMA GUISADO
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace casi una semana que dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en la sede de Emvisesa para requisar los documentos de un expediente del año 2016, centrado en el arrendamiento de una parcela del Higuerón ... que fue adjudicada a través de un concurso público. Las investigaciones que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla se centran, entre otros, en conocer si hubo trato de favor en esta concesión a la particular Olga Pérez Jiménez, esposa del un histórico socialista como Rafael Pineda, que ocupó varios cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Sevilla como edil del PSOE o gerente de Lipasam y que hasta hace unos días era director del gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, cargo del que dimitió poco antes de que se produjera el registro por parte de los agentes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app