El PSOE avala la legalidad de la parcela que investiga la UCO sin ver al completo el expediente de Emvisesa

Hace casi una semana que dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en la sede de Emvisesa para requisar los documentos de un expediente del año 2016, centrado en el arrendamiento de una parcela del Higuerón ... que fue adjudicada a través de un concurso público. Las investigaciones que se están llevando a cabo en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla se centran, entre otros, en conocer si hubo trato de favor en esta concesión a la particular Olga Pérez Jiménez, esposa del un histórico socialista como Rafael Pineda, que ocupó varios cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Sevilla como edil del PSOE o gerente de Lipasam y que hasta hace unos días era director del gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, cargo del que dimitió poco antes de que se produjera el registro por parte de los agentes.

Lo ocurrido hasta ahora estrecha el posible vínculo del PSOE con la causa que ahora se investiga, ya que en aquellos momentos estaba al frente de la Alcaldía el socialista Juan Espadas y era vicepresidente de Emvisesa el actual portavoz Antonio Muñoz. Fue él mismo quien este fin de semana dijo públicamente a través de una nota de prensa que «no hay nada irregular» en la adjudicación de esta parcela que investiga la UCO. Una apreciación que se basaba en la revisión del expediente de la operación urbanística que, según indicaban, habían realizado los socialistas. Sin embargo, este periódico ha podido confirmar con las fuentes consultadas que el grupo municipal no ha accedido a la documentación al completo de este caso y que sólo lo ha hecho «a la parte que es pública». De hecho, no consta en Emvisesa ninguna petición de acceso a la información por su parte.

Esa es, al menos, la explicación que dan a ABC las fuentes del PSOE que han sido consultadas por este periódico, que insisten en que sólo han podido ver la parte «pública» del expediente. La misma que, a su entender, les ha sido suficiente para determinar que esta concesión por 40 años que realizó Emvisesa en 2016 a Olga Pérez Jiménez a cambio de un canon anual de 108.000 euros (más IVA) «se ajusta en todo momento a la legalidad». Sin embargo, las mismas fuentes socialistas prefieren no entrar a valorar en qué criterios se basan para realizar esa afirmación. A la consulta elevada al respecto, añaden que «no tenemos que basarnos en ningún criterio para decir que se ajusta a la legalidad» y que, en todo caso, «debe ser quien esté apuntado a la ilegalidad el que diga en qué se basa».

Desde el grupo municipal del PSOE se pone el foco en la relación del actual equipo de gobierno del PP con esta parcela, recordando que fue el ejecutivo de José Luis Sanz quien tramitó la venta de los terrenos en el año 2024 a la empresa Higuerón Real Estate, cuya administradora única es la propia Olga Pérez Jiménez, quien resultó en el año 2016 la adjudicataria de la concesión que sacó a licitación Emvisesa y que luego optó por subarrendar los suelos a dos restaurantes de comida rápida y a una estación de servicio a menos de 50 metros de las viviendas. «Entendemos que no hay nada irregular puesto que ha sido el gobierno del PP quien ha cerrado el expediente con la venta de la parcela hace un año, algo que no habría hecho de haber detectado alguna irregularidad», reiteró el propio Muñoz.