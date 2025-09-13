Suscríbete a
El PSOE asegura que «hemos revisado el expediente que investiga la UCO y confirmamos que se ajusta a la legalidad»

«Confío en que no sea una cortina de humo para tapar la gestión de Sanz», afirma Antonio Muñoz

El gobierno de Espadas adjudicó la parcela que investiga la UCO a la mujer de un alto cargo del PSOE de Sevilla

El PP de Sevilla exige explicaciones al PSOE por la cesión de la parcela a la mujer de Rafael Pineda

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz
Jaime Parejo

Jaime Parejo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha emitido un comunicado en el que asegura que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa que está siendo objetivo de una investigación por parte de la UCO, «este se ... ajusta en todo momento a la legalidad».

