El PSOE asegura que «hemos revisado el expediente que investiga la UCO y confirmamos que se ajusta a la legalidad»

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha emitido un comunicado en el que asegura que, tras revisar el expediente de la operación urbanística en Emvisesa que está siendo objetivo de una investigación por parte de la UCO, «este se ... ajusta en todo momento a la legalidad».

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha insistido en que el PSOE respeta absolutamente la investigación, aseverando que están dispuestos a colaborar en todo lo necesario. En este sentido, señala que «entendemos que no hay nada irregular puesto que ha sido el Gobierno del PP quien ha cerrado el expediente con la venta de la parcela hace un año, algo que no habría hecho de haber detectado alguna irregularidad».

Muñoz continuó expresando su inquietud al manifestar que confía en que «este caso no sea una cortina de humo para tapar la gestión municipal de Sanz».

Cabe recordar que los agentes de la UCO se presentaron el pasado miércoles en Emvisesa para reclamar a través de un oficio judicial una documentación vinculada con la 'Enajenación mediante subasta pública de la parcela Q4-2 del plano 6 del proyecto de reparcelación SUP-PM16 de Pino Montano Norte' que realizó el Ayuntamiento en 2016, fecha en la que Juan Espadas era alcalde de la capital hispalense.