El PSOE afea a José Luis Sanz el olvido de los barrios en su gestión y asegura que «Sevilla le viene grande»

Bajo el lema «Sanz, dos años perdidos» el PSOE ha llevado a cabo este martes en el Parque Magallanes un balance crítico de la gestión del Ayuntamiento de Sevilla desde que José Luis Sanz se hiciera con la alcaldía de la capital hispalense. Un evento presentado y liderado por Antonio Muñoz ante 300 personas y con la presencia de Juan Espadas, Javier Fernández o el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, entre otros políticos asistentes. «Han sido dos años perdidos para la ciudad. Todo lo que pensábamos que podía ocurrir en Sevilla con Sanz como alcalde está ocurriendo. Si no que se lo pregunten a las asociaciones de mujeres o los barrios de Sevilla», señalaba el ex alcalde de la ciudad en su comentario inicial.

Para el candidato a recuperar la alcaldía de la ciudad hispalense, «el abandono de los barrios de Sevilla, está en el ADN del partido popular de Sanz». Dirigiéndose a un público asistente entregado, el líder socialista ahondaba en que «es muy grave lo que ocurre en los barrios, porque no sabéis a quién llamar. Al menos con nosotros teníais interlocutores, alguien con quien hablar». Sentenciaba este aspecto tildando de «cortocircuito» con lo que ocurre en los barrios sevillanos.

Seguía mostrándose crítico Muñoz con la gestión de Sanz, «que no tengo ninguna duda de que José Luis lo intenta, pero no da ni una porque no tiene claro qué quiere para la ciudad de Sevilla», y manifestando que al primer edil sevillano «Sevilla le viene grande».

El decálogo de fracasos

Hacía un repaso el líder de la oposición sobre lo que, desde la perspectiva de su grupo, es el decálogo de los fracasos de Sanz en sus dos años de mandato. En el mismo incidía en un primer punto en la suciedad de la ciudad, comentando que «está peor que antes». El descontrol con los pisos turísticos también es un debe de la gestión para el PSOE, ya que «ha dado 2.500 licencias más«, proponiendo como solución que se establezcan moratorias como en Barcelona.

El colapso de los servicios sociales también forma parte de un decálogo en el que destacó el abandono del Polígono Sur, donde «no ha ejecutado ni un sólo presupuesto», y en el que « llevan dos años sin Reyes Magos». Relacionado con la poca atención que, a juicio del partido socialista, presta el actual gobierno municipal a los ciudadanos, otro punto de este decálogo está en la participación ciudadana, reprochando que «el defensor del ciudadano está desaparecido, no creen en la participación de la gente y no quieren escuchar a los vecinos».

Fue crítico Antonio Muñoz con los colegios públicos de la capital, a los que «tiene con patios sin desbrozar y sin sombra, y yo no escuchaba nada más que 10 millones de euros para los colegios, pero no sé donde están». La igualdad tampoco ha avanzado para el grupo municipal que lidera Muñoz, ya que señalan que se ha retrocedido en la misma y que «en cambio, han creado la oficina antiaborto, fruto del acuerdo con la extrema derecha. Un chiringuito ocupado por una líder de Vox que cobra 80.000 euros».

Completó su decálogo de fracasos con la afirmación de que «hay menos Policía local, hasta el punto de que hay eventos y procesiones con apenas presencia de la misma», señalando también que no se hacen construcciones en los barrios poniendo ejemplos como el centro cívico de Sevilla Este y, por último, recordando que este gobierno municipal «en dos años han devuelto 1,5 millones de dinero comunitario, dinero que era para las zonas más necesitadas de Sevilla».

Tras el decálogo, Antonio Muñoz conversaba con vecinos de distintas edades y distritos de la capital para cuestionarles sobre sus preocupaciones, saliendo a la luz el tema de la vivienda pública, la limpieza, la cultura o las oportunidades laborales para los jóvenes.