El proyecto del Puesto de los Monos completa la ordenación de la plaza que ideó Aníbal González

El punto de partida es el modelo de ciudad jardín que aplicó el arquitecto sevillano para configurar el enclave

El promotor del Puesto de los Monos reurbanizará la avenida de Moliní y la calle Salmedina

Plano original de Aníbal González con la parcela que se desarrollará señalada en rojo
Plano original de Aníbal González con la parcela que se desarrollará señalada en rojo abc
Elena Martos

El proyecto que desarrollará el Grupo GS en el antiguo solar del Puesto de los Monos permitirá completar el plan de ordenación ideado por Aníbal González a principios del siglo XX para la configuración de la zona sur de la ciudad. El arquitecto diseñó un ... plano con todo detalle, pero en el que quedaba sin resolver el estado de esta parcela.

