El proyecto del Puesto de los Monos completa la ordenación de la plaza que ideó Aníbal González

El proyecto que desarrollará el Grupo GS en el antiguo solar del Puesto de los Monos permitirá completar el plan de ordenación ideado por Aníbal González a principios del siglo XX para la configuración de la zona sur de la ciudad. El arquitecto diseñó un ... plano con todo detalle, pero en el que quedaba sin resolver el estado de esta parcela.

El modelo que aplicó fue el de las barriadas configuradas como una ciudad jardín que estaba plenamente de moda en aquel momento. Este tipo de urbanismo estaba muy alejado del patrón masificado del casco histórico de la ciudad y obedecía a un concepto mucho más moderno en el que la vegetación toma el protagonismo.

Ese vacío que se observa en el mapa del arquitecto sevillano, que posiblemente se hubiera destinado a una zona ajardinada, es el solar de 2.300 metros cuadrados que ocupó durante décadas el negocio hostelero entre el hospital de Fátima y el edificio residencial Elcano. El proyecto que tiene ya la bendición de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla no ha querido modificar esa idea original y ha planteado el edificio de medio centenar de viviendas de lujo como un gran jardín mediante el modelo de terrazas para que el efecto visual desde la avenida de la Palmera y desde la Plaza de América sea poco invasivo.

La promotora también aumentará la arboleda en el entorno donde reurbanizará la avenida Moliní y la calle Salmedina con mejoras en la calzada, el acerado y, sobre todo, la plantación de más árboles para dar sombra.