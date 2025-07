El proyecto del nuevo estadio del Betis se desbloqueará este mes para que se puedan cumplir los plazos

La tramitación urbanística del nuevo Estadio Benito Villamarín encara –ahora sí– la que será su última fase. Antes de que acabe este mes de julio, el Ayuntamiento de Sevilla estima que quedará desbloqueada definitivamente la aprobación del Estudio de Ordenación presentado por el ... club verdiblanco y en el que se recogen los detalles de una operación por la que la ciudad va a aportar una parcela de más de 8.800 metros cuadrados –más 470 metros cuadrados de viario– en la calle Doctor Fleming, a cambio de la cesión de unos 3.000 metros cuadrados del edificio polivalente que allí se construya. Unos espacios que pasarán a estar a disposición del Consistorio y que se destinarán a un uso público y social, cuya finalidad concreta se decidirá en coordinación con las entidades y asociaciones vecinales de la zona.

Desde hace varios meses, tanto el Ayuntamiento de Sevilla como el Betis están trabajando mano a mano para sacar adelante un expediente que tiene muchas aristas y demasiadas peculiaridades. Un documento con tantísima complejidad que ha hecho que los plazos que se manejaban en un principio se hayan dilatado más de lo esperado, aunque eso no supondrá un cambio de planes en el calendario de obras que había establecido el club, tal y como confirman a este periódico fuentes verdiblancas. Pero la realidad es que el Estudio de Ordenación, que ya ha superado con éxito las primeras fases de su tramitación, no pudo aprobarse ni en el Pleno de mayo ni en el de junio porque la documentación necesaria no estaba completa. Faltaban entonces que se culminaran los informes sectoriales –por ejemplo, el de Aena– que ya si están finalizados y añadidos al expediente.

Sin embargo, los plazos municipales impedirán que el documento se someta al refrendo de los grupos políticos en el Pleno ordinario de este mes de julio, que se celebrará el jueves de la semana que viene. El motivo no es otro que el hecho de que la documentación no estaba completa cuando se celebró el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo previo a esta sesión, que tuvo lugar el pasado martes 1 de julio. ¿Cuáles son entonces los planes del gobierno de José Luis Sanz al respecto? Según ha podido saber ABC, la idea pasa por celebrar un Consejo de Gobierno extraordinario la semana del 21 al 27 de julio, en el que se incluirá el Estudio de Ordenación del Benito Villamarín, entre otros asuntos. A partir de ahí, y a falta de que se confirme la fecha exacta de su celebración, se convocará un Pleno extraordinario antes de finales del mes de julio, algo que habitualmente sucede cada curso para cerrar los temas pendientes, en el que irá incluido el desbloqueo de este proyecto.

Será en esa sesión cuando la Gerencia de Urbanismo exponga el contenido completo del documento elaborado por el Betis, que ya fue aprobado de forma inicial a finales del mes de abril de 2025. En él se recogen todos los detalles de una operación urbanística que contempla la construcción de la nueva grada de Preferencia, ocupando parte de la parcela de la calle Doctor Fleming que actualmente se utiliza como aparcamiento durante todo el año y que los días de partido acoge los diferentes servicios necesarios para el desarrollo del mismo: seguridad, sanidad, televisiones, etc. En ella se va a construir un edificio polivalente en el que se ubicarán usos comerciales, deportivos, sanitarios y sociales como alternativa de ocio y servicios a los aficionados, tanto antes como después de los partidos, y al resto de sevillanos durante los 365 días del año. El inmueble se construirá con una estructura de terrazas y tendrá una altura de nueve plantas (ocho más la baja) en su parte más elevada, que será la más cercana a la avenida Padre García Tejero.

El derribo de Preferencia

La aprobación del Estudio de Ordenación es clave para que el Betis pueda empezar a construir el nuevo estadio pero es independiente al derribo de la actual grada de Preferencia del Benito Villamarín, que puede iniciarse en cualquier momento. Fuentes del club han confirmado a este periódico que el 'diplodocus' comenzará a trabajar en la infraestructura en cuanto se den por finalizados los trabajos previos que ya se han iniciado y que resultan imprescindibles para que se puede proceder a la demolición del graderío. En concreto, desde hace «bastante tiempo» se han puesto en marcha varias tareas como la delimitación de la zona afectada o la retirada de elementos de la grada como los propios asientos. Ambas actuaciones se están llevando a cabo en estos momentos y concluirán en breve.

Paralelamente, también se ha procedido al traslado de las oficinas del club verdiblanco desde el Benito Villamarín hasta el Estadio de la Cartuja, que será la sede donde el equipo dispuesto sus partidos como local a lo largo de las dos próximas temporadas de La Liga y de las competiciones europeas. Allí, por ejemplo, están siendo citados todos los aficionados para la renovación del abono y la selección de los asientos en los que se ubicarán. También está funcionando ya la Oficina de Atención al Bético y se ha habilitado un espacio para que sigan en marcha tanto la radio como la televisión oficiales del Betis. De hecho, las mismas fuentes del club confirmaron que esta semana se ha finalizado el traslado de la mitad de los empleados que todavía restaban por mudarse.

En el club verdiblanco sí prefieren ser prudentes a la hora de concretar la fecha exacta en la que se producirá el derribo de la grada de Preferencia, que comenzará «en cuanto terminen los trabajos previos». Eso sí, la llegada del 'diplodocus' es independiente a la aprobación definitiva del Estudio de Ordenación, por lo que todo hace indicar que será inminente y que dará comienzo entre finales del mes de julio y principios de agosto. Eso sí, el club confirma que ya tenía prevista esta holgura de los plazos en el 'timming' de la obra y que realmente no condicionará el calendario previsto el hecho de que el documento urbanístico se apruebe antes de agosto o septiembre. No obstante, en el Ayuntamiento de Sevilla aclaran que, salvo que surja algún tipo de inconveniente inesperado, el proyecto del nuevo Estadio Benito Villamarín quedará desbloqueado antes de finales de este mes.