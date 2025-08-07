La provincia de Sevilla contabiliza 1.440 casos de violencia machista hasta julio de 2025 Los datos recogidos en el Sistema VioGén sitúan la cifra de Andalucía en 6.510 autores y 6.989 víctimas activas

Sevilla ha contabilizado hasta julio un total de 1.440 autores de agresión machista con más de una víctima y 1.554 víctimas, según los datos del informe elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía. Los datos, recogidos en el Sistema VioGén, sitúan la cifra de Andalucía en 6.510 autores y 6.989 víctimas activas.

Según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una nota de prensa, «el Gobierno de España aborda la lucha contra la violencia de género desde una estrategia que incluye a aquellos agresores que han victimizado a varias mujeres a lo largo del tiempo, un patrón que se persigue gracias a herramientas como VioGén».

Igualmente, el estudio también señala el número de víctimas con factor de vulnerabilidad, que está marcado por la existencia de circunstancias como la discapacidad, le enfermedad grave física o psíquica o los intentos de suicidios. A finales de julio se detectaban 99 víctimas y 110 autores en la provincia de Sevilla. «Andalucía cuenta con un 35,6% de municipios adheridos al sistema VioGén, y aunque está dos puntos por encima de la media nacional, queda mucho camino que recorrer», ha proseguido Toscano sobre el sistema puesto en marcha por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2007.

Desde este sistema se centraliza y gestiona toda la información procedente de las denuncias realizadas por casos de violencia de género a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Policía Nacional, como la Guardia Civil, e integra además a algunos Cuerpos de Policías Locales de ayuntamientos que tienen suscrito los convenios de colaboración con el Ministerio del Interior.

Herramientas de atención

Las atenciones en el teléfono 016 han aumentado un 44% en Sevilla respecto a junio del año anterior, una herramienta para la prevención y protección de las mujeres que ofrece atención psicológica y asesoramiento jurídico, además de recibir aletas y denuncias. Este servicio ha crecido más de un 30% (31,4%) en Andalucía respecto a las cifras obtenidas en el mismo mes del pasado año y representa el 14,22% del total nacional.

Por su parte, las pulseras de alejamiento se han reducido en un 6% en Sevilla y en un 3,5% menos en Andalucía en comparación a junio de 2024, y se han situado en los 63 y 1.635 dispositivos activos respectivamente. En cuanto al servicio Atenpro, de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas de violencia machista, en junio se contabilizaron 1.247 atenciones en Sevilla y 3.765 en Andalucía, un 2,1% y un 3,5% más respecto a las cifras alcanzadas en junio de 2024.

Finalmente, el subdelegado ha añadido que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 pueden servir de asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico de 8.00 horas a 22.00 horas todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.