La promotora que proyecta la reforma del auditorio Rocío Jurado es la misma que la de «Sevilla Park»

El presidente de Pro Venue asegura que su iniciativa supone convertir el recinto en un espacio musical «de Champions» League

Sevilla Park, otro proyecto perdido para la ciudad por la lenta burocracia

El «nuevo» Auditorio Rocío Jurado contará con una reforma integral de 35 millones, cubierta, climatización y aforo para más de 15.000 espectadores

Estado actual de las gradas y el escenario del auditorio Rocío Jurado
Fernando Barroso Vargas

La propuesta de la empresa Pro Venue Gestión de Instalaciones y Eventos para reformar por completo el auditorio Rocío Jurado de la Cartuja, propiedad del Ayuntamiento, ampliar su aforo hasta los 15.339 espectadores y dotarlo de cubierta y climatización para su funcionamiento durante ... todo el año no constituye una apuesta aislada de esta entidad por la ciudad de Sevilla.

