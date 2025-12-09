La promotora que proyecta la reforma del auditorio Rocío Jurado es la misma que la de «Sevilla Park»

La propuesta de la empresa Pro Venue Gestión de Instalaciones y Eventos para reformar por completo el auditorio Rocío Jurado de la Cartuja, propiedad del Ayuntamiento, ampliar su aforo hasta los 15.339 espectadores y dotarlo de cubierta y climatización para su funcionamiento durante ... todo el año no constituye una apuesta aislada de esta entidad por la ciudad de Sevilla.

Muy al contrario, la directiva de Pro Venue Gestión conoce bien el escenario hispalense. No en vano, esta empresa explota junto con las promotoras ECSSA y Live Nation el sector exterior del sector norte del estadio de la Cartuja como espacio de conciertos, con una capacidad de 10.000 personas.

Pero es más. Porque estamos hablando de una de las empresas que, a través de su sociedad Impulsa Eventos, promovió años atrás el conocido proyecto de Sevilla Park, planteado para la creación de un gran auditorio con capacidad para unos 20.000 espectadores junto con un centro comercial y equipamientos turísticos y de ocio, en terrenos del Puerto Hispalense del entorno de la Dársena del Batán.

Aquella iniciativa, como recuerda el presidente de Pro Venue, Xavier Bartroli Sanguesa, en declaraciones a este periódico, «no cuajó» pese a años y años de trámites y gestiones, por las «dificultades» urbanísticas, pues por ejemplo requería el traslado de las instalaciones y depósitos de combustible que tiene la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) en la zona; y los «retrasos» derivados de la burocracia, por aspectos como la necesidad de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, para recalificar los suelos.

«Hace 12 o 13 años pusimos ya el foco en la ciudad con el proyecto de Sevilla Park. Era un gran proyecto», defiende Xavier Bartroli. Según el presidente de Pro Venue, el hecho de que no «cuajase» dicho proyecto «no ha sido ningún inconveniente para insistir en Sevilla», donde esta empresa ha localizado la «oportunidad» de invertir en el auditorio Rocío Jurado, de titularidad municipal y cuya reactivación planea el Ayuntamiento, tras dos años y medio cerrado, una vez recuperado su control tras la rescisión del contrato del que gozaba sobre el recinto la promotora TCM Audiviosión, a cuenta del impago de sus obligaciones.

El futuro del auditorio

Actualmente, el Consistorio, gobernado por José Luis Sanz, prevé redactar un proyecto técnico sobre la rehabilitación y reforma del auditorio, como base para la futura licitación de la nueva concesión administrativa destinada a que una empresa ejecute dicho proyecto con una inversión propia y, a cambio, goce de la gestión y explotación comercial del recinto una vez reactivado el mismo.

Para ello, como ha publicado ABC, el Ayuntamiento ha seleccionado como eje del citado proyecto técnico la propuesta planteada por Pro Venue Gestión, tras recibir solicitudes formales por parte de dicha empresa, que lo hace junto con el grupo constructor hispalense Rusvel; y la sociedad Treinta y Tres Producciones, cuya iniciativa ha sido considerada «insuficiente» por la Gerencia de Urbanismo.

Al detalle, la propuesta planteada por Pro Venue Gestión plantea la transformación del recinto en un espacio multiusos cerrado y climatizado con una capacidad máxima de unos 15.339 espectadores, que supera al aforo actual de unas 8.000 personas , según la Gerencia, que indica que esta iniciativa fija una inversión estimada de unos 35 millones de euros; frente a los tres millones de la iniciativa de Treinta y Tres Producciones.

El presidente de Pro Venue, Xavier Bartroli Sanguesa, defiende esta propuesta porque según sus palabras, supone «un proyecto de Champions» League, «Sevilla se merece un espacio así para dar cobertura a conciertos y festivales», asegura, agregando que con esta actuación será posible una «remodelación» integral del auditorio de la Cartuja, para sacarlo del «lamentable estado de desolación» que presenta a día de hoy.

Y es que se acaba de cumplir un año del primer gran incendio declarado en el interior del recinto, marcado actualmente por los desprendimientos, desperfectos, las acumulaciones de basura y el abandono, tras ser víctima estos años de diferentes episodios de expolios, intrusiones y pernoctas; frente a lo cual cuenta con un servicio de vigilancia 24 horas al día contratado por el Ayuntamiento como dueño del inmueble y responsable del mismo.

Según el presidente de Pro Venue, ahora Sevilla tiene «una oportunidad de recuperar un espacio potentísimo», con un nuevo aforo para más de 15.000 personas que reforzaría la posición de la ciudad en el circuito de la promoción musical en España.

Las promotoras de conciertos, según asegura Xavier Bartroli, preguntan habitualmente por las posibilidades de contar con un espacio de estas características «en el sur» de la península y específicamente en Sevilla.

De este modo, el presidente de Pro Venue ha defendido la propuesta de su empresa para reformar por completo el auditorio municipal Rocío Jurado y que la música vuelva a sonar en él. «Esperemos que no tengamos que pasar 12 o 13 años para ello», bromea en clara alusión a las vicisitudes que hicieron malograr el proyecto Sevilla Park.