Flor de Torres, fiscal de Violencia de Género: «Está prohibido preguntar a una víctima de una agresión sexual cómo iba vestida el día que la sufrió»

Flor de Torres es fiscal delegada de Andalucía de Violencia de Género y coautora del libro «Hijas del miedo» (Ediciones Península), que se presentó recientemente en la sede madrileña del Ministerio de Igualdad. La obra incluye 19 relatos basados en casos reales de violencia machista ... que conmovieron especialmente a un grupo de juezas y fiscalas de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), especializadas en este tipo de delitos de los que son víctimas mujeres, niños y adolescentes. El libro cuenta con un prólogo de Raquel Orantes, hija de Ana Orantes, una mujer granadina que se atrevió a denunciar la violencia machista y que asesinada por su marido trece días después de su aparición en un programa de televisión. Los beneficios de la venta de esta publicación irán a parar íntegramente a una asociación de víctimas.

-¿A una mujer que ha sufrido una agresión sexual se le puede preguntar en un juicio cómo iba vestida el día que la sufrió?

-No. Esa pregunta está prohibida porque atenta contra la dignidad de la víctima, no es el foco del hecho sino el presunto delito.

-¿Hay abogados, no obstante, quelo siguen preguntando?

-Bueno, eso me ha pasado en algunos juicios, preguntas sobre sus salidas y entradas para tratar mancillar el honor de la víctima. Pero para evitarlo están los operadores juridicos, jueces y fiscales, y que no se admitan ese tipo de preguntas.

-Da la impresión de que en otros países, con otras culturas y religiones, se respeta menos a las mujeres que en la nuestra. ¿Lo ha comprobado en su experiencia profesional?

-He visitado varios países en actividades de formación relacionadas con violencia de género y he comprobado que esta delincuencia se da en cualquier Estado. Lo que cambia en cada país es cómo se combate legislativamente. Las raíces de los femenicidios o de la trata con fines de explotación sexual, o las ablaciones, se producen en muchos países y en algunos países se toleran. En España no podemos permitirlo y también debemos tratar de evitar que a cualquier person a que resida en nuestro país se le mutile genitalmente en algún viaje.

-¿Se detectan adecuadamente a las víctimas de violencia de género en los centros sanitarios?

-Hemos implementado protocolos en toda Andalucía para que se detecten y los profesionales sanitarios tienen la obligación de denunciar ese hecho. Y me consta que funciona bien incluso en los casos donde es más difícil acreditar la violencia. Porque a veces no hay huellas en el cuerpo pero sí en el alma.