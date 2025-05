Un profesor de la Universidad de Sevilla que investigaba en Harvard: «Les han pedido perfil bajo. Si yo siguiera allí tampoco hablaría»

Harvard es la universidad más prestigiosa del mundo. De su campus de Massachussets han salido 161 Premios Nobel y 8 presidentes de Estados Unidos; además de algunas de las mayores mentes del mundo. Se trata del centro de estudios superiores más antiguo del país, ... superando en antigüedad al propio país norteamericano: Harvard se funda en 1636 y Estados Unidos declaró su independencia en 1776. Una poderosa y fundamental institución en todo el planeta que cuenta con un 25% de alumnado extranjero. El pasado miércoles la administración Trump anunció que se detendría la concesión de nuevos visados de estudiantes investigadores o intercambios de solicitantes extranjeros.

Unai Iriarte, investigador de la Universidad de Sevilla, ha sido uno de ellos hasta que comenzara el presente curso. Es justamente por esa razón, porque ya está de vuelta en la capital hispalense, por lo que se decide a hablar con este periódico. Los sevillanos que actualmente están en Harvard han preferido no dar declaraciones a ABC sobre la decisión de Donald Trump de que los extranjeros no sean admitidos en la universidad. «Los compañeros que están allí quieren mantener un perfil bajo y no dar declaraciones a los medios de comunicación. Si yo siguiera allí tampoco hablaría« reconoce el historiador. Vanessa García Fernánez, graduada en Biomedicina Básica y Experimental por la Universidad de Sevilla, ha obtenido la beca Fulbright para estudiar el próximo curso en el Boston Children's Hospital a través de la universidad de Harvard. La investigadora explica a este periódico que mantiene sus planes de ir a Boston el próximo curso. «Es una gran oportunidad para mi carrera, salvo que me denieguen el visado todo sigue según lo previsto» reconoce García, quien espera que cuando llegue agosto esté todo normalizado.

Unai Iriarte se benefició de una beca postdoctoral (RCC 2+3), que consiste en 2 años en Harvard, seguido de un contrato retorno de 3 años en la Universidad de Sevilla con funciones docentes e investigadoras. Aunque es natural de Abárzuza, Navarra, llegó a la Hispalense para cursar un máster de Historia Antigua. Tras este comenzó a trabajar en su tesis doctoral a la vez que preparaba su candidatura para optar a esta prestigiosa beca, a la que sólo pudo optar al obtener el 'Cum laude' en la defensa. Durante sus dos años allí, que concluyeron en agosto de 2024, investigó en el departamento Clásico sobre la influencia del pasado griego en la Europa moderna. Actualmente es profesor de Historia Antigua en la US.

«En el momento en el que tu estancia depende de un visado y que este pueda ser revocado, pasas a ser ilegal. Nadie quiere ver como se trunca su carrera« reconoce Uriarte, quien recalca el largo camino que hay que recorrer hasta tener una oportunidad como la de investigar en Harvard. Según ha podido saber ABC uno de los hospitales de la universidad ha recomendado a sus trabajadores que no salgan del país si tienen que renovar la visa. A pesar de contar con un permiso de residencia prorrogado, en el caso de haber sido extendido su contrato, el visado es independiente e implica salir del país para volver a solicitarlo y dada la situación podría resultar en que se les fuera denegada la entrada a Estados Unidos.

Entre grado, máster y tesis doctoral se estudia durante unos 10 años, además de estar siempre desde el inicio de la carrera entre el 1 y el 3% de mejores expedientes. Además la última etapa formativa se debe compaginar con la publicación de artículos que permitan engrosar el expediente académico. Este tipo de becas son posibles gracias al Real Colegio Complutense de Harvard, un centro español afiliado a la universidad americana que promueve la cooperación y el intercambio científico y académico desde 1990. El acuerdo inicial era con la Universidad Complutense de Madrid, pero posteriormente se asociaron otras universidades como la Hispalense. «Es una pena que después del esfuerzo que la Universidad de Sevilla y toda la administración española pone en acuerdos como este, se eche todo por tierra» apunta el profesor de la US. La pérdida de un convenio así sería una dura baza para la internalización del centro y el acceso a fondos de investigación. Se pierden redes, reconocimiento, nivel e información; primordial para un investigador. De hecho la internalización es necesaria para el Ranking Shangai de universidades, donde hasta ahora Harvard figura como la primera del mundo.

Trump y el pensamiento 'woke'

Pero esta tensión con el Gobierno de Trump viene de antes. «Tengo antiguos compañeros que de un día para otro han visto como en su grupo de trabajo de 10 personas, a 4 se les ha denegado el visado. A otros, les ha sucedido que los fondos que sustentaban su proyecto han quedado congelados». El presidente de los Estados Unidos se ha propuesto desde hace unos meses acabar con el aumento del pensamiento 'woke' que, a su parecer, fomentan las universidades de su país. Los rectores de prestigiosas universidades como la de Pensilvania (UPenn) el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), o Harvard fueron llamados la atención por el «aumento del antisemitismo» en sus campus ante las múltiples propuestas de los estudiantes en favor de Gaza. La guerra del se ha centrado en el último mes con esta última ya que a diferencia de otros centros, se ha resistido a ceder ante las presiones del presidente.

En 2018 Eva Gil fue la primera promoción de alumnos sevillanos que se beneficiaban de esta beca postdoctoral; en su caso, para realizar su investigación sobre la baterías de estado sólido. Esta ingeniera química apunta que su estancia en Harvard fue «la oportunidad de su vida«, la cual le ha permitió estabilizarse como investigadora de forma inmediata. Explica a este periódico la »incertidumbre« que deben estar pasando sus compañeros actuales ante las presiones del presidente norteamericano. Ella cursó sus estudios durante el primer mandato de Trump, aunque reconoce no notar ningún tipo de diferencia ni represalias hacia los estudiantes extranjeros. »Me ha sorprendido mucho. Sobre todo por las consecuencias que tendría para Harvard« apunta Gil. En ese sentido recalca la »pérdida« para el centro ubicado en Boston que año tras año recibe a investigadores como ella que van autofinanciados. Un personal muy calificado que resulta gratis para Harvard y que ahora podría perder.