El murillo de Abengoa saldrá a subasta antes de verano por una entidad especializada

El cuadro 'San Pedro Penitente', obra del pintor sevillano Bartolomé Esteban Murillo y actualmente propiedad de la matriz de Abengoa, se ha convertido en objeto de deseo de las más importantes casas de subastas de arte del mundo. De hecho, dos empresas internacionales del ... sector, dos nacionales y no pocos particulares se han ofrecido a subastar esta obra de arte, que regresó a Sevilla en 2015 tras haber sido expoliada por las tropas napoleónicas, según fuentes consultadas por ABC.

La pieza pictórica, que Abengoa adquirió en 2014 por 6 millones de euros, fue declarada en 2022 Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Junta con el objetivo de que no pudiera salir de España. La declaración de BIC permite tener derecho de tanteo para mejorar la oferta no sólo a la Junta de Andalucía, sino también al Gobierno central y al propio Ayuntamiento de Sevilla. Abengoa ha recurrido ante la Junta de Andalucía la declaración de BIC, aunque la Administración autonómica aún no ha resuelto la petición.

Recurso administrativo

Y aunque la limitación de movimiento del cuadro restaría interés para la compra entre inversores internacionales de arte, importantes casas de subastas de arte codician su venta. La reputada Sotheby's, una casa de subastas de obras de arte y objetos coleccionables fundada en el Reino Unido en 1744, ha sido una de las principales empresas del sector que quieren intermediar en la venta de este cuadro de Murillo. Sotheby's tiene oficinas en las principales capitales del mundo y realiza subastas en Nueva York, Hong Kong, Madrid, París, Ginebra, Milán, Ámsterdam, Doha, Zúrich y Toronto.

La otra afamada casa de subastas internacional a la que también le gustaría poner a la venta el cuadro de marras es Christie's, una de las más antiguas del mundo, ya que fue fundada en Londres en 1766 y desde entonces ha realizado las mayores subastas de la historia.

Ansorena, la casa más antigua de subastas de España -data de 1845- también ha mostrado su disposición a subastar el 'San Pedro Penitente' de Abengoa. Otra empresa española especializada en subastas de arte que se ha ofrecido también a vender el cuadro ha sido Sorolla, con más de 35 años de experiencia en este mundo. Además, múltiples particulares especializados en subastas de arte han solicitado también ponerlo a la venta.

Por ahora, sólo la fundación Fondo de Cultura de Sevilla (Focus), que en este momento custodia la obra, ha presentado oferta por el cuadro dentro del plan de liquidación de activos de Abengoa. Focus ofreció 2,5 millones de euros por este murillo, que según una tasación presentada por la propia fundación tiene un valor de tres millones de euros. No obstante, la multinacional está abierta a negociar con la Seguridad Social, que tiene pignorada la pintura por una deuda de ocho millones de euros contraída por la matriz de la multinacional y el grupo Abengoa.

El óleo, que se expone en el Centro Velázquez de la fundación Focus, en el antiguo Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla, tiene una tasación oficial dentro del concurso de acreedores que cifra su valor en unos ocho millones de euros, equivalente a la cuantía de las cargas hipotecarias que pesan sobre el mismo.

La Seguridad Social, como acreedor con privilegio especial, ha anunciado que renuncia a la dación en pago y a su presentación a la subasta, para lo cual no tendría que haber consignado cantidad alguna. La Tesorería de la Seguridad Social argumentó que «no concurre ni presenta ofertas en subastas».

Al mejor postor

Según el plan de liquidación de Abengoa S.A., como la oferta que en febrero hizo Focus no ha superado el 75% del valor asignado al cuadro, es decir, seis millones de euros, se venderá a través de una entidad especializada en el plazo de cuatro meses. Por lo tanto, el cuadro podría estar subastado antes de verano.

Si no logra venderse mediante una entidad especializada, dará comienzo la venta al mejor postor, que finalizará transcurrido un año desde la aprobación del plan de liquidación, es decir, noviembre de 2023.