Los primeros Juzgados de Primera Instancia se trasladan este lunes a Palmas Altas

El número 1 y el 25 se trasladan este lunes al edificio B de la Ciudad de la Justicia de Sevilla

Visita del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, a la Ciudad de la Justicia de Sevilla
Visita del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, a la Ciudad de la Justicia de Sevilla EP

S. L.

Los dos primeros Juzgados de Primera Instancia de Sevilla, el número 1 y el 25, se trasladan este lunes al edificio B de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, al que progresivamente se mudarán los 25 órganos de esta Jurisdicción de ... dos en dos hasta el 13 de noviembre. La Junta ha invertido casi dos millones de euros para adecuar este bloque del complejo de Palmas Altas a su nuevo uso judicial, que se suma al edificio A que desde noviembre de 2023 alberga la Jurisdicción Mercantil y Contencioso-Administrativa.

