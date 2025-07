La primera enfermera que logra ser catedrática en la Universidad en Sevilla: «Soy feminista, no hembrista, que es la otra cara del machismo»

La cordobesa Ana María Porcel es la primera enfermera que logra ser catedrática en la Universidad de Sevilla, una senda que ella ha abierto y que muy pronto será seguida por otras enfermeras doctoras que superaron cursos de posgrado y opositan a una cátedra. En ... esta entrevista defiende el aumento de especialidades en el grado de Enfermería y su ampliación de dos a cuatro años. «No hacerlo sería desaprovechar a un capital humano que podría redundar en beneficio del sistema sanitario», dice.

Usted es la primera enfermera que logra una cátedra en la Universidad de Sevilla tras realizar su doctorado. ¿Qué mensaje lanzaría a sus compañeras de profesión?

-Yo creo que el mensaje está está lanzado y que se han hecho políticas de igualdad para permitir eso. Si no se hubiera hecho política de igualdad, las mujeres nunca podrían haber demostrado que tienen las mismas capacidades. Soy partidaria también de aumentar las especialidades de Enfermería y de que se amplíen de dos a cuatro años. Las enfermeras estamos plenamente capacitadas para realizar una especialidad de cuatro años, como se hace en Medicina.

-Muy pronto llegarán más enfermeras catedráticas a las universidades andaluzas.

-Sí, muy pronto. A mí lo que me gustaría que llegará un momento en el que diera igual que fuera una mujer o un hombre la persona que está ahí, sino la persona que estuviera más preparada. Eso sería lo ideal, y eso es lo que el feminismo quiere, que haya igualdad entre hombres y mujeres.

¿Se considera feminista?

-Todos los que pensamos que el hombre y la mujer deben de ser iguales, somos feministas.

-El feminismo se ha escindido en España a causa de uno muy radical que ha presidido Ministerios de Igualdad.

-Es que eso no es feminismo. Nopodemos confundir el feminismo con otro tipo de discurso. El feminismo solo tiene un discurso que es la igualdad entre hombre y mujeres. No somos mejores ni peores y ambos nos necesitamos. Otro tipo de discurso que no abogue por esto será otra cosa. Pero feminismo no es que se castigue a los hombres. Las teorías feministas nunca han dicho eso.

-Pero se llaman feministas...

-Eso será hembrismo, pero no feminismo. Es que estamos confundiendo feminismo con machismo. El hembrismo es la otra cara del machismo.

¿Y no cree que en España el hembrismo se está imponiendo al feminismo, al menos, en los Ministerios de Igualdad?

-Espero que no. Eso es otra cosa, insisto.

Los médicos se han declarado en huelga contra el Estatuto Marco de la profesión médica que ha aprobado el Ministerio. ¿Las enfermeras también tienen motivos para hacer una huelga?

-Yo creo que cada colectivo tiene reivindicaciones que son legítimas. Antes de plantear una huelga, las enfermeras deben examinar bien sus motivos y también plantear unos servicios mínimos. Yo viví una situación de huelga en el Hospital del Alto Guadalquivir, y recuerdo que tuvieron que contratar alguna enfermera para cubrir servicios mínimos. Plantear una huelga en el colectivo de enfermería sabiendo las necesidades que hay de enfermera y la vocación que tenemos las enfermeras por los pacientes es algo que no veo tan cercano.