Las presuntas acosadoras de Sandra dan clases telemáticas mientras se investiga el suceso

Fue la recomendación de Inspección Educativa a raíz las amenazas sufridas por las niñas y sus familias

La familia de Sandra afirma que el comunicado del colegio «llega tarde»

Fachada del colegio Irlandesas de Loreto, colindante con el domicilio de la familia de Sandra
Fachada del colegio Irlandesas de Loreto, colindante con el domicilio de la familia de Sandra ABC
Jaime Parejo

Las presuntas implicadas en el acoso a Sandra, la niña que se precipitó desde su edificio por el acoso que sufría de las mismas, se encuentran en sus respectivos domicilios realizando clases de forma telemática. Ha sido una decisión consensuada entre Inspección Educativa y las familias a raíz de los casos de amenazas e insultos que recibieron las niñas implicadas en dicho acoso tras salir a la luz todo lo ocurrido con Sandra, quienes acordaron que las menores no acudieran al centro mientras se investiga el caso y la tensión de la situación va perdiendo intensidad.

