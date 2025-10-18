Las preguntas y respuestas del caso Pineda y la parcela que investiga la UCO

La decisión de la juez de Instrucción número 10 de Sevilla de levantar el secreto de las diligencias relativas a la investigación de la operación de adquisición de una parcela de Emvisesa en Pino Montano permite conocer más detalles de una ... asunto que destapó este periódico después de que agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personaran en la sede de la empresa municipal de vivienda de Sevilla.

Las preguntas y respuestas del caso: ¿Origen?

La Guardia Civil, en el marco de una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla contra el blanqueo de capitales derivado del narcotráfico, en la que hay más de una treintena de investigados, entre personas físicas y jurídicas, llevó a cabo intervenciones telefónicas a los implicados. En una de esas conversaciones salía el nombre del socialista Rafael Pineda. Eso llevó a la juez, a petición del Instituto Armado, a abrir una pieza separada para investigar unos hechos que no resultaron determinante. Si bien, en el transcurso de esa investigación los focos se pusieron en la parcela de Emvisesa de Pino Montano, hoy en poder de la mujer de Pineda.

¿Qué se investiga?

Siguiendo los pasos de la Unidad Central Operativa, la causa gira en torno a la operación de arrendamiento y compra de una parcela propiedad de Emvisesa en Pino Montano que ahora de la mujer del socialista Rafael Pineda. Fue la única oferta que se presentó al proceso de arrendamiento en el verano de 2016, con el alcalde socialista Juan Espadas, y posteriormente, en 2024, la adquirió por 1,7 millones de euros. Después la mujer de Pineda subarrendó los suelos para instalar una gasolinera, un Burger King o un KFC.

¿Posibles delitos?

La juez instructora, a la espera del informe que elabora los agentes de la UCO que llevan la investigación, señala en el auto dictado por el que acuerda levantar el secreto de las actuaciones que en estas diligencias, en fase aún indiciaria, se investigan hechos que podrían constituir delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios.