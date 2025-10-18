Suscríbete a
ABC Premium
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

Las preguntas y respuestas del caso Pineda y la parcela que investiga la UCO

La juez de Instrucción número 10 de Sevilla ha levantado el secreto de la causa que se destapó con la actuación de la Guardia Civil en las oficinas de Emvisesa

Parcela en Pino Montano que está siendo investigada por la justicia y la Guardia Civil
Parcela en Pino Montano que está siendo investigada por la justicia y la Guardia Civil Manuel Gómez
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La decisión de la juez de Instrucción número 10 de Sevilla de levantar el secreto de las diligencias relativas a la investigación de la operación de adquisición de una parcela de Emvisesa en Pino Montano permite conocer más detalles de una ... asunto que destapó este periódico después de que agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personaran en la sede de la empresa municipal de vivienda de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app