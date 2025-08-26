La práctica ilegal de unos jóvenes haciendo parkour en las azoteas de Sevilla: «Fuera de aquí ya»

Un grupo de jóvenes practicantes de parkour ha desatado la polémica en Sevilla después de publicar en TikTok un vídeo en el que se les ve entrenando sobre las azoteas de viviendas privadas en pleno verano sevillano.

El vídeo ha generado indignación entre los usuarios, que denuncian la práctica por su riesgo, por tratarse de propiedad privada y por el peligro que puede conllevar tanto para los implicados como para los servicios de emergencia.

Saltar desde las azoteas sin seguridad

En el vídeo, los jóvenes explican que estaban explorando tejados en Sevilla cuando encontraron un salto que les llamó la atención. Antes de intentarlo, comprobaron si había salida y si podrían abandonar la zona tras el entrenamiento.

«Hoy no estaba solo, estaba con un grupo de colegas alemanes muy locos (…) Tocaba preparar el salto y limpiar la carrera», relatan en las imágenes, mientras se enfrentaban a temperaturas superiores a los 45 grados en pleno agosto sevillano.

En la grabación incluso se escucha la voz de una vecina que les recrimina su presencia en la azotea de su bloque: «Pero es que los vídeos los haces en tu casa. Idos ahora mismo.», lo que evidencia que estaban en una azotea privada sin permiso.

Críticas en redes sociales: «Allanamiento de morada»

El vídeo no ha pasado desapercibido y ha suscitado un intenso debate en redes sociales. La mayoría de los comentarios cargan contra la actitud del grupo por lo que consideran un allanamiento de morada y una falta de respeto hacia los vecinos.

«No veo normal que os metáis en azoteas de viviendas que no son las vuestras. Se llama propiedad privada», escribía un usuario.

Otros recordaban que en caso de accidente, serían los servicios públicos quienes deberían hacerse cargo de la emergencia: «Si se caen, ¿quién paga la ambulancia, los bomberos, la policía y el hospital?».

Una práctica de alto riesgo en Sevilla

El parkour es una disciplina urbana que consiste en desplazarse superando obstáculos mediante saltos, acrobacias y técnicas físicas. Aunque está reconocida como actividad deportiva, cuando se realiza en espacios privados o sin las debidas medidas de seguridad, puede entrañar riesgos graves tanto para quienes lo practican como para el que pase cerca.

En este caso, además de la dificultad de los saltos, el intenso calor de Sevilla en pleno agosto ha sido otro factor que ha llamado la atención de los sevillanos: «Descubrieron lo que es entrenar a más de 45 grados», ironizaban los propios protagonistas.

