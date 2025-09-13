El PP de Sevilla exige explicaciones al PSOE por la cesión de la parcela a la mujer de Rafael Pineda

El Partido Popular ha pedido explicaciones al PSOE por la información destapada este sábado por ABC en la que se desvela que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la adjudicación supuestamente irregular de una parcela de uso terciario en el barrio de Pino Montano.

En dicha adjudicación, bajo el mandato en la alcaldía de Juan Espadas, el concurso público lo ganó la particular Olga Pérez Jiménez, mujer del que fuera uno de los altos cargos socialistas en el Consistorio hispalense, Rafael Pineda, que llegó hasta estas responsabilidades apadrinado por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Desde el Partido Popular reprochan que esta es «la técnica socialista de usar las instituciones en beneficio personal» y que la misma también «inunda el Ayuntamiento de Sevilla». Por ello, desde los populares «exigimos explicaciones al PSOE de Sevilla por la gravedad de estos hechos y a su portavoz, delegado de Urbanismo en aquellos tiempos».