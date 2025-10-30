El PP de Sevilla denuncia que la nueva tasa de basura es «una imposición de Sánchez y no de la UE»

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha asegurado este jueves que la nueva tasa de basura «no es una exigencia de la Unión Europea, sino una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez». Así lo ha señalado durante una comparecencia junto al vicesecretario ... de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, en la que ambos dirigentes denunciaron que la Ley estatal 7/2022 de residuos «obliga a los ayuntamientos a crear una tasa individualizada que repercute directamente en los ciudadanos».

Sánchez recordó que la norma —referida a los «servicios específicos de residuos y suelos contaminados para una economía circular»— fue promovida por el Ejecutivo central y «supone una nueva carga impositiva que afecta al bolsillo de todos los sevillanos». «El PSOE está mintiendo al decir que es una imposición de Bruselas. La Directiva europea sobre residuos no obliga a imponer esta tasa ni a que los ciudadanos paguen el cien por cien del servicio», subrayó.

El dirigente popular señaló que su grupo ha intentado en dos ocasiones en el Congreso eliminar este gravamen «para evitar que recaiga sobre las familias», aunque —añadió— «en ambas ocasiones nos hemos encontrado con el bloqueo del PSOE». También recordó que en el Ayuntamiento de Sevilla el PP presentó una moción reclamando la derogación de la ley, «a la que los socialistas votaron en contra».

Ante esta situación, el PP de Sevilla ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para reclamar la eliminación de la tasa. «Pedimos al Ejecutivo de Pedro Sánchez que ponga fin a esta política continua de subida de impuestos y que deje de castigar a quienes trabajan y sostienen al país. Los sevillanos no necesitan pagar más, sino una mejor gestión como la que ya ofrece el Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía», afirmó Ricardo Sánchez.

Por su parte, Elías Bendodo insistió en que «el coste del servicio no es una exigencia europea, sino una decisión del Gobierno». «La propia Unión Europea ha dejado por escrito que no es necesario cobrar esta tasa, pero Sánchez ha preferido hacerlo», indicó.

El vicesecretario popular recordó además que «Pedro Sánchez lleva ya 97 subidas de impuestos» y acusó al Ejecutivo central de «meter la mano en los bolsillos de los autónomos». También criticó su «antimunicipalismo», al asegurar que «debe más de 3.000 millones de euros a los ayuntamientos y lleva tres años sin convocar la Comisión Nacional de Administración Local».