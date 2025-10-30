Suscríbete a
El PP de Sevilla denuncia que la nueva tasa de basura es «una imposición de Sánchez y no de la UE»

Ricardo Sánchez y Elías Bendodo acusan al Gobierno de cargar sobre los vecinos el coste de la gestión de residuos y anuncian mociones en todos los ayuntamientos de la provincia

Ricardo Sánchez y Elías Bendodo, en la rueda de prensa celebrada este jueves
Ricardo Sánchez y Elías Bendodo, en la rueda de prensa celebrada este jueves ABC

J. M. R.

El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha asegurado este jueves que la nueva tasa de basura «no es una exigencia de la Unión Europea, sino una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez». Así lo ha señalado durante una comparecencia junto al vicesecretario ... de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, en la que ambos dirigentes denunciaron que la Ley estatal 7/2022 de residuos «obliga a los ayuntamientos a crear una tasa individualizada que repercute directamente en los ciudadanos».

