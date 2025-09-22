El PP pide explicaciones al PSOE sobre los presuntos casos de corrupción con las parcelas del Higuerón y el Tamarguillo en Sevilla

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha pedido explicaciones al PSOE tras las informaciones avanzadas por ABC acerca de los casos que salpican al Ayuntamiento con las operaciones urbanísticas del Higuerón y el Tamarguillo, como han recordado los populares este mismo lunes: «Una semana después de que trascendiera que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) está investigando una operación urbanística del año 2016 en el Higuerón en la que supuestamente se podrían haber beneficiado importantes cargos o familiares de socialistas sevillanos, hoy conocemos a través de los medios de comunicación otro segundo caso similar en el Tamarguillo del año 2017».

Bueno exige respuestas por parte del portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento y también del secretario general de la provincia: «Ante esta grave situación, a los sevillanos nos surgen muchas dudas que esperamos sean resueltas lo más rápido posible y con la máxima claridad por el PSOE de Sevilla, tanto por Antonio Muñoz como por su secretario general, Javier Fernández. Sevilla estar limpia de cualquier sombra de corrupción y, desgraciadamente, la corrupción del PSOE en Sevilla parece una historia interminable».

El portavoz popular y delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Consistorio se pregunta «si estos dos casos los conocía el PSOE. Los casos del Higuerón y del Tamarguillo, ¿son dos casos aislados o en los próximos días van a aparecer nuevos casos? Si todas las informaciones que se van conociendo están supuestamente relacionadas con cargos del PSOE o personas nombradas por el PSOE, ¿está detrás de todas ellas el PSOE? ¿Estamos ante una red de tráfico de influencias y de enriquecimiento rápido de personas cercanas al PSOE? Son muchas las dudas que nos surgen y que el PSOE debería aclarar cuanto antes, ya que desgraciadamente, son ya demasiadas las veces en las que el PSOE ha machado el nombre de Sevilla».

Bueno ha señalado asimismo «todavía están muy presentes los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia, y en los últimos meses las supuestas mordidas de Ábalos en las obras del puente del Centenario y ahora los nuevos escándalos en torno a la parcelas en el Higuerón y en el Tamarguillo».