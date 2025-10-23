El PP avisa que Sevilla no puede «arriesgarse» a que Moreno pierda su «mayoría estable» y arremete contra Montero como «número dos del Gobierno de la corrupción»

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado; el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el y el alcalde hispalense, José Luis Sanz, han protagonizado la noche de este jueves un acto del PP sevillano con sus cuadros de distrito, en clave ... ya íntegramente electoral por la proximidad de las elecciones andaluzas, como quedaba de relieve en los discursos.

José Luis Sanz abría el turno de intervenciones defendiendo que desde su desembarco en la Alcaldía hispalense en junio de 2023 su Gobierno municipal ha cumplido ya «el 70 por ciento» de su programa electoral. Especialmente, destacaba las «mejoras» en materia de limpieza urbana, gestión del arbolado y promoción de vivienda pública, los principales aspectos que vienen marcando el debate público y político de la ciudad en los últimos tiempos, pues la capital andaluza arrastra unos déficit estructurales en tales materias.

En clave puramente política, Sanz ponía ya la vista en los «tres importantísimos procesos electorales» planteados a corto o medio plazo, como son las elecciones andaluzas la primavera del año que viene, las municipales de 2027 y los comicios generales, que el presidente del Gobierno asegura que serán celebradas también en 2027, si bien Sanz ha bromeaba con la idea de que Sánchez no las convoque «ni en 2028».

Al respecto, el alcalde de Sevilla avisaba que de cara a las elecciones andaluzas, la ciudad hispalense «no puede arriesgarse a que el presidente de la Junta (el popular Juanma Moreno) no tenga una mayoría estable», toda vez que el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces arroja la posibilidad de que el PP pierda su actual mayoría absoluta en Andalucía.

Según Sanz, Sevilla necesita que Moreno pueda seguir gobernando la Junta «lejos de hipotecas y de chantajes de otros partidos», en un marco en el que el propio alcalde hispalense, quien gobierna en minoría, ha necesitado a Vox para la aprobación de sus vigentes presupuestos municipales y el grueso de sus ordenanzas fiscales, con lo que sabe de lo que habla.

Y es que como insistía varias veces el alcalde hispalense, a la ciudad «le ha venido muy bien el cambio político de Juanma Moreno» en la Junta, destacando medidas como la reanudación del proyecto de la red completa de metro, pues están en marcha las obras del tramo norte de la línea tres y avanzan los estudios para el tramo sur; la línea dos; la reapertura del antiguo hospital militar para su incorporación a la red de centros del Servicio Andaluz de Salud; o la implantación de la nueva ciudad de la justicia en el campus tecnológico de Palmas Altas, otrora sede de Abengoa.

La consecución de estos proyectos, según enfatizaba Sanz mencionando «sobre todo» el caso del metro, ha sido «gracias al cambio político» en la Junta con el desembarco de Moreno en la Presidencia. «No podemos poner todo eso en riesgo», proclamaba llamando a las filas de los populares a «volcarse» en las calles y las redes sociales para «desmontar con argumentos las mentiras del PSOE», que pretende «desmontar todo lo que Moreno ha construido en siete años aprovechando un fallo del mejor sistema sanitario», en alusión a la crisis que afronta el Gobierno andaluz por los errores en los cribados de cáncer de mama de unas 2.000 mujeres.

Precisamente lo mismo pedía Sanz para sí mismo, o sea «una mayoría estable», en las elecciones municipales de 2027, invocando así las mayorías absoluta de los alcaldes populares Teófila Martínez en Málaga, Pedro Rodríguez en Huelva y Paco de la Torre en Málaga.

Ricardo Sánchez incidía igualmente en la idea de que «el avance imparable de Sevilla trabajando de la mano el Ayuntamiento y la Junta en esa línea de colaboración no se puede parar», lo que le llevaba a defender que el Gobierno andaluz del popular Juanma Moreno, del que él mismo es el delegado en la provincia, es el «gran colaborador» del desarrollo de la ciudad con iniciativas como la reactivación del proyecto de la red de metro o la ciudad de la justicia, demandas históricas en la capital andaluza.

Por contra, acusaba al Gobierno central del PSOE de promover un «agravio permanente a Sevilla» con las demoras en el proyecto del puente del Centenario, cuyo coste se eleva ya a 137 millones de euros; el tercer carril de la autovía A-49, que lleva años sobre la mesa; o la autovía metropolitana SE-40, que cuenta con 38 kilómetros en servicio de un total de 77 tras la sucesión de gobiernos de ambos colores.

Ricardo Sánchez señalaba así a Pedro Sánchez como el «cabeza visible» de ese agravio a Sevilla, junto con sus ministros Óscar Puente y María Jesús Montero, esta última secretaria general del PSOE andaluz y rival directa de Moreno; como «arietes» en esa labor. Centraba especialmente sus críticas en Montero, a la que definía directamente como «apéndice del sanchismo más recalcitrante», acusándola de intentar extrapolar a Andalucía el «fangerío» del PSOE en la política nacional.

Cerraba el acto Miguel Tellado, quien comenzaba recordando una vez más la macrocausa judicial de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias financiados con fondos autonómicos durante la etapa socialista de la Junta de Andalucía, tachando de «ladrones» a los exdirigentes condenados por el caso.

Tellado defendía además la gestión de José Luis Sanz en la ciudad hispalense y Juanma Moreno en la región, porque con ambos en el poder «todo va mejor en Sevilla y en Andalucía».

Aseguraba además que en la crisis por los fallos en los cribados del cáncer de mama que el Gobierno andaluz del PP ha protagonizado un comportamiento «revolucionario» con relación al Ejecutivo central de Sánchez, porque ha demostrado que con el PP al frente de las administraciones «cuando hay un error se pide disculpas cuando hay que pedirlas, se asumen responsabilidades y se corrige de inmediato» el error. Algo así, según avisaba, resulta «inconcebible» en las filas del PSOE. «No insultamos, no hacemos como Pedro Sánchez», insistía asegurando que hay un «abismo moral y político» entre el PP y el PSOE; fruto del cual los populares actúan «pidiendo disculpas y aportando soluciones».

A partir de ahí, durísimas críticas a María Jesús Montero, a la que definía como «la arquitecta del cupo separatista y de la quita catalana», por la propuesta gubernamental de condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas a partir de acordar tal extremo para la Generalitat; extremo que el Gobierno andaluz del PP rechaza avisando de una «trampa» de Sánchez para eludir la demandada reforma del sistema de financiación autonómico, reivindicación pendiente desde hace años; y recordando que todo nace de los pactos de investidura de Sánchez con los partidos independentistas de Cataluña.

Es más, Tellado recriminaba a Montero que hubiese «compartido el poder con los de los ERE y con el clan de las chistorras», en alusión al exministro socialista José Luis Ábalos y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; ambos investigados por la trama de presuntas mordidas en contratos del ministerio de Transportes cuando Ábalos estaba al frente del mismo; quizá la más grave de las no pocas convulsiones que han sacudido al Ejecutivo central.

Montero, según aseveraba Tellado, «siempre ha estado en Gobiernos en los que se robaba», lo que llevaba al líder popular a reprochar a la vicepresidenta primera del Gobierno y jefa del PSOE andaluz que llegase a poner la «mano en el fuego» por Cerdán, porque ahora «está tan abrasada como los miembros del clan de la chistorra» por haber «consentido» desde el Gobierno tales prácticas ahora investigadas por la Justicia.

«Siempre ha estado en el epicentro de la corrupción y la podredumbre, es la número dos del Gobierno de la corrupción», indicaba Tellado, aprovechando para invocar el reciente lapsus de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo por Sumar, Yolanda Díaz, al usar dicho término en una intervención en el Congreso.

Precisamente por eso, Miguel Tellado puntualizaba que las cada vez más próximas elecciones autonómicas son «determinantes» no sólo para la región, sino para el conjunto de España, porque «el reloj de la democracia está en marcha» y Pedro Sánchez y su gobierno tienen «los días contados» porque a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «no la detiene nadie» en sus investigaciones y «los tribunales van a empezar a depurar las responsabilidades por los delitos del sanchismo», que «tenía su particular torre del oro repleta de billetes en su sede para repartírselo allí».