El PP avisa que Sevilla no puede «arriesgarse» a que Moreno pierda su «mayoría estable» y arremete contra Montero como «número dos del Gobierno de la corrupción»

Miguel Tellado, José Luis Sanz y Ricardo Sánchez apuestan por «una mayoría estable» para Moreno en las elecciones autonómicas y cargan contra Montero por ser un «apéndice del sanchismo más recalcitrante

Ricardo Sánchez señala al ministro Puente por el «deterioro galopante» del AVE tras otra jornada de retrasos entre Madrid y Sevilla

Miguel Tellado: «Atacar a los jueces es antidemocrático»

Ricardo Sánchez, Miguel Tellado y José Luis Sanz en el acto de distritos del PP
Ricardo Sánchez, Miguel Tellado y José Luis Sanz en el acto de distritos del PP Víctor Rodríguez
Fernando Barroso Vargas

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado; el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el y el alcalde hispalense, José Luis Sanz, han protagonizado la noche de este jueves un acto del PP sevillano con sus cuadros de distrito, en clave ... ya íntegramente electoral por la proximidad de las elecciones andaluzas, como quedaba de relieve en los discursos.

