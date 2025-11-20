Suscríbete a
Cambio en el gobierno de José Luis Sanz: refuerza la figura de Blanca Gastalver tras la marcha de Silvia Pozo

sevilla

La portavoz de Podemos en Sevilla pide sustituir a Moreno como rey Baltasar de la cabalgata por su «gestión homicida»

La portavoz adjunta de Podemos en el Ayuntamiento pide al Ateneo «que escuche la petición popular y rectifique»

El Ayuntamiento de Sevilla aprueba la reordenación del Paseo de la O y cinco nuevos microparkings

Susana Hornillo pide que Juanma Moreno no salga como Rey Baltasar en la Cabalgata de Sevilla
Susana Hornillo pide que Juanma Moreno no salga como Rey Baltasar en la Cabalgata de Sevilla raúl doblado

ABC de Sevilla

La portavoz adjunta de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha pedido la sustitución del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como Rey Baltasar de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla por su «gestión homicida» ... , en referencia directa al tema de los cribados del cáncer de mama que está afectando a la Consejería de Salud.

