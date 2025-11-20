La portavoz de Podemos en Sevilla pide sustituir a Moreno como rey Baltasar de la cabalgata por su «gestión homicida»

La portavoz adjunta de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha pedido la sustitución del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como Rey Baltasar de la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla por su «gestión homicida» ... , en referencia directa al tema de los cribados del cáncer de mama que está afectando a la Consejería de Salud.

Hornillo ha dejado un comentario en la red social X a una noticia publicada por el Diario de Sevilla en la que se informa de una recogida de firmas para sustituir a Moreno como Rey Baltasar en la Cabalgata. «Una fiesta pensada para la infancia no debería utilizarse para blanquear la gestión homicida de Juanma Moreno. Le pedimos al Ateneo de Sevilla que escuche la petición popular y rectifique».

La iniciativa para recoger firmas para sustituir a Juanma Moreno en la Cabalgata de Sevilla de 2026 circula desde hace varios días por la plataforma digital de participación change.org y cuenta en estos momentos con más de 900 firmas.