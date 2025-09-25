Suscríbete a
ABC Premium

Los porqués del auditorio Rocío Jurado

Los últimos incendios confirman el abandono total de un escenario cerrado en 2023 y que recibe ofertas para su uso

El acuerdo con la Junta de Andalucía para el Canal de la Expo se aprobará sin pasar por el Pleno

El incendio registrado este miércoles en el auditorio Rocío Jurado
El incendio registrado este miércoles en el auditorio Rocío Jurado raúl doblado
Cristina Rubio

Cristina Rubio

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La isla de la Cartuja ha registrado cinco incendios en el último mes, cuatro en la última semana. Todos ellos se han dado en los alrededores e incluso en el propio auditorio Rocío Jurado, lo que levanta muchas dudas sobre el recinto y las ... posibles intenciones que puede haber detrás.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app