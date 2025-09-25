Los porqués del auditorio Rocío Jurado

La isla de la Cartuja ha registrado cinco incendios en el último mes, cuatro en la última semana. Todos ellos se han dado en los alrededores e incluso en el propio auditorio Rocío Jurado, lo que levanta muchas dudas sobre el recinto y las ... posibles intenciones que puede haber detrás.

¿De quién es el auditorio?

El auditorio Rocío Jurado es de titularidad municipal y lo gestiona la Gerencia de Urbanismo. El consistorio lo rescató de una concesión de la empresa que lo explotaba, TCM Audiovisión, tras años de impago y que acabó perdiendo el pleito en los tribunales. Estuvo explotándolo durante más de veinte años, desde que asumiera en 2002 la gestión. La recuperación de la posesión por parte del Ayuntamiento de Sevilla se formalizó en octubre de 2024, un mes después se produjo el primer incendio en el auditorio. Este tuvo un aviso la semana de antes. El domingo 24 de octubre se originó otro fuego más pequeño pero que obligó a actuar a los bomberos.

¿Cuándo fue el último concierto?

El último concierto fue el de Sebastián Yatra el 26 de junio de 2022. Tras su cierre gran parte de la programación cultural se llevó al Cartuja Center y al Estadio de la Cartuja. José Luis Sanz ha dejado claro que «volverá a ser un espacio emblemático que recuperemos los sevillanos para la cultura».

¿El incendio fue intencionado?

Sí. Al tener varios focos se confirma que el fuego que tuvo lugar el pasado martes fue intencionado. Al igual que el de pasado noviembre -ambos han sido los únicos en el interior del auditorio- del que todavía se sigue investigando.

Sólo en el último mes ha habido cinco fuegos. El lunes ya se registró un incendio en los Jardines del Guadalquivir, que se une al ocurrido el martes 16 en el mismo recinto y el pasado 22 de agosto en la parcela del antiguo Palenque de la Expo 92 que está emplazada en el Camino de los Descubrimientos.

¿Hay vigilancia?

El Ayuntamiento asegura que hay vigilancia las 24 horas del día. No obstante se trata de un recinto de grandes dimensiones y de muy fácil acceso. Es más, la zona es frecuentada por indigentes que campan a sus anchas. Un local del entorno se llegó a habilitar el pasado año como guardería okupa.

La vigilancia que existe actualmente en el auditorio Rocío Jurado consta de un único vigilante que se encuentra en la garita que está junto al edificio pero que no evita que alguien pueda colarse por alguna de las partes de su entorno para actividades. Tras los incendios de esta semana el alcalde ha asegurado que reforzará «de nuevo», la seguridad del recinto.

¿Qué va a pasar con el auditorio?

El auditorio será reformado en un espacio cubierto para el que la Gerencia de Urbanismo disponen de tres propuestas de iniciativa privada. La primera es por parte de la promotora 33 Producciones & Management, que representa a artistas como Pastora Soler, India Martínez o Bizarrap. El proyecto contempla una inversión de más de 30 millones de euros así como una remodelación que permitiría llegar hasta un aforo de 14.000 personas. La segunda es Live Nation España, participando para ello en una UTE en la que también se encuentran Movistar y Heliopol; y que representa a algunos artistas como Fito & Fitipaldis, Bad Bunny, Lady Gaga o Mónica Naranjo, entre muchos otros. De la tercera interesada no han trascendido datos.

¿De quién depende el entorno?

El entorno del Canal de la Expo depende en estos momentos de la Junta de Andalucía, que mediante un convenio con el Ayuntamiento, pretende convertirlo en una zona empresarial y de servicios. Al gobierno municipal es a quien le corresponde el mantenimiento de los Jardines del Guadalquivir y de la avenida de los Descubrimientos.