«A una persona que supera un cáncer y vuelve al trabajo no se le puede exigir lo mismo que antes y eso está ocurriendo»

Francisco J. Medina ha sido decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla y ha presidido también a todos los decanos españoles hasta hace dos años. Catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones, forma parte de la Comisión de la Homologaciones ... del Ministerio de Universidades, de la comisión de Ciencias Sociales de Verificación de títulos de ANECA y de las comisiones de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Castilla y León. Coordina la Comisión de Acreditaciones de los títulos de Psicología y el Laboratorio-Observatorio de Salud Laboral desde la Perspectiva de Género del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y es responsable del European Certificate of Work and Organizational Psychology en Bruselas, y miembro electo de la European Network of Organizational Psychology. Experto en resolución de conflictos laborales y en las prácticas de recursos humanos que facilitan la integración laboral de personas con discapacidad, participa en varios proyectos europeos de investigación. Trabaja habitualmente con investigadores de la Universidad de Berkeley (California), donde ha realizado diferentes estancias de investigación, y con organizaciones sindicales y empresariales y con organismos como el Defensor del Pueblo Andaluz o el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Ha sido merecedor de numerosos reconocimientos, entre ellos tres premios de Excelencia Docente de la US, o el Premio José Luis Pinillos al Psicólogo más relevante de España en 2023.

-Una de sus especialidades en el tema de la integración de la empresa de personas con discapacidad. ¿Qué nota le pondría ahora mismo?

-Una nota muy baja. ¿Se están cumpliendo los números legalmente? Algunas organizaciones no llegan a cumplir los porcentajes obligados por la ley, pero en líneas generales hay avances hacia su cumplimiento. Pero una cosa es que se cumplan los números y otra que esa gente esté integrada y que pueda desarrollar su carrera. No solamente consiste en tenerlos integrados, sino que puedan tener un plan de carrera, que puedan ser felices. Podemos tener integración, pero de gente no feliz y eso no nos lo podemos permitir.

-¿En qué tipo de discapacidad está ocurriendo esto?

-Aquí hay que distinguir entre entre discapacidad física, que yo creo que eso es una tarea que se está haciendo bien. En algunos casos lo que se pide que los edificios sean accesibles, por ejemplo, este no lo es (Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla) y ésa es una de las cosas que habría que mejorar. Pero si hablamos de personas con trastorno espectro autista, o personas con discapacidad intelectual, tenemos que trabajar de otra manera. Tenemos que diseñar sus tareas de otra forma. No puede ser que se diga que aquí está el puesto de administración, aquí caíste y da gracias. Debe hacerse un proceso de de análisis de las capacidades de esa persona, de la integración que hay que hacer y los departamentos de recursos humanos no saben. A menudo se meten a personas con discapacidad en puestos muy obvios como son las conserjerías. A algunas puede cuadrarles eso pero a otras no.

-¿Habría que modificar los mecanismos de selección?

-Sí. Por ejemplo, en función pública no tiene sentido que hagamos exámenes normales y corrientes para personas que tienen dificultad de abstracción. Son ganas de que solo entren unos y no entren otros. Tenemos que hacer procesos de acogida y tenemos que hacer procesos de análisis de puesto. Tenemos que enseñar a la gente como es y evoluciona esa persona a la hora del liderazgo. Y tenemos que generar buenos equipos donde estas personas estén felices. Entonces son cuatro o cinco cosas, que son de recursos humanos, que ahora mismo las organizaciones a lo mejor hacen una. O no hacen ninguna. Yo he tenido una experiencia muy bonita en el Parlamento de Andalucía echando una mano en un proceso de selección de personas con trastorno del espectro autista. Fue un trabajo de un año, o sea, no es un trabajo sencillo, pero tenemos capacidad para hacerlo. Y un matiz sobre discapacidad. Al final todos vamos cumpliendo años y a todos nos pasan cosas, enfermedades o accidentes.

-Tarde o temprano, todos vamos a acabar con una discapacidad...

-Sí. Todo el mundo llevamos una persona mayor dentro aunque no nos demos cuenta. Y nos van a pasar cosas y llegará el día en el que volvamos al trabajo. No le podemos pedir a una persona que ha estado de baja con un cáncer, cuando se incorpore, que lo haga como si no hubiera pasado nada.

-Lo normal es que no se pueda adaptar al ritmo anterior.

-Sí. Y no los podemos condenar al resto de su vida a no trabajar, porque eso también es una pérdida para el sistema. A una persona que quiera trabajar no se la puede condenar el resto de su vida a estar en su casa sin una vida plena. Nosotros estamos preocupados ahora por ese tema. Esas personas que han podido estar dos años fuera del mercado de trabajo no tienen la misma capacidad que antes de su enfermedad. Son circunstancias de la vida y se le exige como antes de la enfermedad.

-Y si no, a la calle...

-Eso es. Uno hace el esfuerzo y se encuentra respuestas de ese de ese tipo. Hay mucho que mejorar en esa integración laboral. Yo creo que como sociedad no podemos dejar de hacer un trabajo serio, un trabajo bueno, y hay mucho que mejorar en este apartado de la gestión de la gente.