Policías nacionales denuncian que el subdelegado y el alcalde «desvían» su responsabilidad con las vallas en la Semana Santa de Sevilla

El sindicato mayoritario en la Policía Nacional, Jupol, se ha pronunciado este viernes sobre la polémica suscitada en torno a algunas medidas adoptadas en el dispositivo de seguridad de la Semana Santa de Sevilla, sobre todo al uso indiscriminado de vallas en algunos puntos como la salida de la hermandad de San Isidoro. Esta organización sindical denuncia al respecto que tanto el subdelegado del Gobierno en Sevilla como representantes del Ayuntamiento han desviado sus responsabilidades en este asunto.

Así, Francisco Toscano, por ejemplo, aseguró que la decisión última sobre el vallado de las calles recae sobre la propia Policía Nacional, y que tanto en el caso de la Semana Santa como para la final de Copa del Rey están dirigidos por efectivos de la Comisaría Provincial de Sevilla, que están al mando de las unidades que llegan de otros rincones del país, como los agentes de Tenerife presentes en el aforamiento de la entrada de San Isidoro.

De otro lado, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, manifestó que el exceso de vallas que ha habido en algunas de las calles del Centro es algo que «a mí tampoco me gusta». Aunque no quiso ser muy crítico con el dispositivo de seguridad de la Policía Nacional y la proliferación de las vallas en las zonas de mayor afluencia de público: «Estas decisiones se toman en base a una serie de criterios del Plan Cirio y, evidentemente, no voy a cuestionar ninguna medida adoptada por la Policía Nacional ni Local».

Así, ante estas declaraciones, Jupol ha trasladado a este periódico su «más rotunda disconformidad con el enfoque adoptado por ambas instituciones, que parecen más preocupadas por salvar su imagen que por asumir su responsabilidad en la organización y coordinación de eventos multitudinarios de carácter local».

Desde Jupol insisten en que llevan años denunciando que la Policía Nacional no debe seguir prestando servicios de acompañamiento y de tránsito de las hermandades en actos procesionales o similares, una función que no tiene carácter de seguridad pública y que, por tanto, debe recaer exclusivamente sobre la Policía Local, como cuerpo dependiente del Ayuntamiento y «responsable directo de los eventos que este organiza».

El acompañamiento a pasos procesionales o cualquier otro tipo de acto cultural o religioso en el espacio público no constituye una competencia propia de la Policía Nacional, según Jupol, que precisa que la Policía Nacional debe estar centrada en tareas de seguridad ciudadana, prevención de atentados terroristas, atención de urgencias o investigaciones policiales. «Desviar recursos humanos a funciones logísticas y ceremoniales no sólo es ineficiente, sino que perjudica gravemente el servicio público que prestamos a la ciudadanía», subrayan desde el sindicato policial.

«Las declaraciones institucionales aparecidas estos días en medios de comunicación, más allá de aclarar, intentan responsabilizar implícitamente a los agentes de la Policía Nacional de fallos organizativos y decisiones políticas ajenas a nuestro Cuerpo, eludiendo cualquier tipo de crítica hacia la Policía Local o hacia los consistorios municipales, que son quienes deberían asumir la plena responsabilidad de estos servicios».

Parche para una competencia municipal

De otro lado, el sindicato policial reitera la denuncia expresada con anterioridad sobre la discriminación retributiva entre cuerpos policiales en eventos como la Semana Santa. Mientras la Policía Local puede llegar a cobrar hasta 400 euros por jornada extra, los agentes de la Policía Nacional no reciben remuneración económica alguna, más allá de compensaciones horarias mínimas e insuficientes, en muchas ocasiones por servicios impuestos de forma obligatoria, sin planificación previa.

Por ello y ante este debate generado sobre la seguridad en la Semana Santa de Sevilla, desde Jupol lanzan un mensaje: «No vamos a tolerar más que se utilice a la Policía Nacional como moneda de cambio en acuerdos políticos locales ni como recurso gratuito para resolver carencias organizativas ajenas. Nuestra labor está definida por ley y no puede seguir distorsionándose por intereses institucionales que nada tienen que ver con la seguridad pública».

Así, exige la retirada inmediata del servicio de acompañamiento a eventos procesionales o similares para los agentes de la Policía Nacional y que estos servicios sean asumidos por la Policía Local como competencia propia y directa; y una compensación económica justa y proporcional para los agentes que participen en dispositivos extraordinarios como la Semana Santa y una planificación con criterios objetivos y participación sindical para todos los dispositivos especiales que impliquen a la Policía Nacional.

Por último, defiende la dignidad y profesionalidad de todos los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, reclamando el respeto institucional y social que merecen, y exigiendo que «ninguna administración intente utilizarles como escudo para encubrir su propia ineficacia». «Sin reconocimiento, sin planificación, sin retribución, la Policía Nacional no puede ni debe seguir sosteniendo con parches lo que es, en esencia, una responsabilidad municipal».