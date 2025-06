Más policías

El pago de las horas extras a los policías locales de Sevilla por eventos se ha convertido en uno de los temas más destacados del mandato. Es un tema ya tratado por Adriano que le produce extrañeza: Todos saben cómo se arregla y no hay forma de arreglarlo.

«La policía local no puede trabajar a golpe de talonario. Sevilla tampoco puede permitírselo. No puede negociar las coberturas especiales como si lo hiciera en el zoco de Tánger. La intervención y los tribunales han advertido de que se debe evitar este sistema de pago de las horas extras, convertido en una medida estructural. En 2024 el gasto superó los 26 millones. Los 17 reservados este año ya se han agotado. Es el sino de gestionar un cuerpo al que le faltan 150 efectivos en una ciudad llena de eventos. La solución pasa por convocar oposiciones, a poder ser sin chanchullos como los que implicaron a 40 policías que tienen pendiente por sentencia salir de la plantilla; fallo judicial que, por cierto, no se ha cumplido».