La Policía Nacional de Sevilla refuerza el seguimiento de pisos turísticos por incumplimientos en el registro de viajeros

Las sanciones previstas incluyen la posible clausura de los establecimientos infractores

Turistas en Sevilla camino de un alojamiento Joaquin Corchero / Europa Press

La Policía Nacional de Sevilla está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo en hoteles, hostales, apartamentos y, especialmente, en viviendas de uso turístico, para comprobar el estricto cumplimiento de las obligaciones de registro y comunicación de viajeros establecidas en el Real Decreto 933/2021.

