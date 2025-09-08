La Policía Nacional de Sevilla refuerza el seguimiento de pisos turísticos por incumplimientos en el registro de viajeros

La Policía Nacional de Sevilla está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo en hoteles, hostales, apartamentos y, especialmente, en viviendas de uso turístico, para comprobar el estricto cumplimiento de las obligaciones de registro y comunicación de viajeros establecidas en el Real Decreto 933/2021.

Dicha normativa, en vigor desde el 2 de diciembre de 2024, obliga a los responsables de establecimientos de hospedaje y alquiler de vehículos a registrar la información de sus clientes a través de la nueva aplicación de hospedajes, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Si bien la mayoría de los establecimientos cumplen correctamente con el procedimiento, todavía se detectan incumplimientos que han derivado en numerosas denuncias. Estas infracciones pueden acarrear sanciones de distinta gravedad contempladas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, incluida la clausura temporal de los establecimientos infractores.

La Policía Nacional ha recordado así la importancia de respetar estas obligaciones, esenciales para garantizar la seguridad ciudadana y continuará reforzando los controles durante todo el periodo estival.