La Policía Nacional detiene a un varón por robar en el centro de Sevilla con la técnica del «mataleón»

La Policía Nacional ha detenido a un varón por robar con violencia mediante el método del «mataleón» en el centro de Sevilla. La rápida investigación por parte de los agentes logró identificar, localizar y detener al presunto autor en un corto espacio de ... tiempo, quien posteriormente fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, decretando su ingreso en prisión.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado 6 de septiembre en la calle San Luis, donde la víctima fue abordada por la espalda, inmovilizada con violencia y arrojada al suelo, momento en el que el agresor se hizo con sus pertenencias. A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió diversas lesiones, entre ellas la fractura de una costilla, por lo que tuvo que recibir asistencia médica.

Al tener conocimiento de lo ocurrido, la Policía Nacional inició un dispositivo para la identificación, localización y detención inminente del presunto autor de este robo violento, que culminó con su puesta a disposición judicial y posterior mandamiento de ingreso en prisión.

Cabe reseñar, que esta maniobra de inmovilización, técnica conocida como «mataleón», entraña un grave riesgo para la integridad física de las personas que la sufren, ya que si la presión al rodear a la víctima por el cuello, se mantiene por más tiempo del imprescindible para que pierda el conocimiento, podría provocar serios problemas de salud.