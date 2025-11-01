Suscríbete a
ABC Premium

La Policía Nacional aplaca Halloween en una noche con mucho menos botellón e incidentes aislados

ABC acompaña al inspector jefe al mando del dispositivo especial de seguridad en un patrullaje por Los Remedios, Triana y el centro con el mensaje de que los agentes están «preparados» para afrontar cualquier contingencia

Cronología de la noche de Halloween que rozó la tragedia en Sevilla

Sevilla se blinda con más agentes y unidades especiales para la noche de Halloween, la más complicada del año

Agentes en el dispositivo de Halloween
Agentes en el dispositivo de Halloween RAÚL DOBLADO
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Noche de Halloween en Sevilla. Últimas horas del 31 de octubre y las primeras del 1 de noviembre, una fecha en la que la tradición anglosajona gana cada vez más terreno y que en el caso de la ciudad hispalense, está marcada por el ... recuerdo de la convulsa situación vivida en 2022, cuando un grupo de menores de edad sembró el pánico especialmente en Los Remedios, con una oleada de robos violentos para la cual se sirvieron de caretas de plástico, pasamontañas, armas blancas y objetos contundentes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app