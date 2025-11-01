La Policía Nacional aplaca Halloween en una noche con mucho menos botellón e incidentes aislados

Noche de Halloween en Sevilla. Últimas horas del 31 de octubre y las primeras del 1 de noviembre, una fecha en la que la tradición anglosajona gana cada vez más terreno y que en el caso de la ciudad hispalense, está marcada por el ... recuerdo de la convulsa situación vivida en 2022, cuando un grupo de menores de edad sembró el pánico especialmente en Los Remedios, con una oleada de robos violentos para la cual se sirvieron de caretas de plástico, pasamontañas, armas blancas y objetos contundentes.

Por aquellos altercados, que despertaron una auténtica alarma ciudadana, fueron detenidos 18 menores de edad. Todos ellos quedaron después en libertad tras comparecer ante la Fiscalía de Menores o ante los investigadores de la Policía Nacional.

«La respuesta (policial) fue idónea. Hubo muchos requerimientos, fueron numerosos, pero se llegó a todos ellos», así lo dice abiertamente el inspector jefe de la Policía Nacional responsable de aquel operativo específico de la Noche de Halloween de 2022 y jefe además del despliegue correspondiente a esta última edición de la tradición anglosajona.

Junto al inspector jefe del dispositivo, este periódico ha acompañado a una patrulla de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) integrante del despliegue especial, en sus actuaciones por la ciudad de Sevilla con motivo de esta noche tan señalada en materia de seguridad, sobre todo a cuenta de los graves altercados de 2022.

Una vez más, la Policía Nacional ha movilizado numerosos recursos para la ocasión, con agentes de la Unidad de Intervención Policial, de la Unidad de Caballería, de la Unidad de Prevención y Reacción, guías caninos, medios aéreos, efectivos de las brigadas provinciales de Policía Judicial y de Información, agentes de los Grupos de Atención al Ciudadano, la Brigada Móvil y la Unidad de Seguridad Privada; con despliegues no sólo en Sevilla capital, sino además en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.

Es precisamente este ingente despliegue, así como el «miedo» suscitado en las familias a cuenta de la situación de 2022, según el inspector jefe al mando del dispositivo, lo que habría motivado quizá que las ediciones de 2023 y 2024 de la noche de Halloween fuesen mucho más tranquilas, ideas que expone este mando policial mientras coordina a sus agentes en la Puerta de Jerez, con una nutrida afluencia de personas, bastantes de ellas disfrazadas, pero con buena atmósfera.

Las zonas de especial atención son áreas de la ciudad como el centro, Triana o Los Remedios, como comenta el jefe del dispositivo, si bien precisa que una diferencia crucial es la notable reducción del botellón en la zona de Triana y Los Remedios.

No obstante, los agentes actúan en su patrullaje para disuadir a varios pero no muchos grupos de jóvenes que celebraban botellones en el entorno de la manzana que componen el parque de los Príncipes, la sede institucional de Lipasam y el depósito de vehículos, donde los jóvenes se muestran colaborativos a la actuación policial.

También en el recinto ferial los patrulleros disuelven un par de botellones, con la aclaración de los participantes de que a día de hoy en la noche de Halloween la juventud es más proclive a acudir a las fiestas de las discotecas.

Quizá sea esa la razón por la cual el propio jefe del dispositivo señala el menor número de botellones, incluso con relación a un viernes convencional, si bien los agentes no bajan la guardia porque están «acostumbrados a este tipo de despliegues», en los que las incidencias pueden surgir en cualquier momento.

El patrullaje por el centro de la ciudad arroja escenas de mayor concentración de personas, por ejemplo en la Alameda de Hércules, si bien el inspector jefe del dispositivo destaca la ausencia de incidentes destacables, pormenorizando la organización de este despliegue «escalonado» tanto en su fase creciente, como en su etapa de repliegue. Se trata así de una organización dinámica, sujeta a la situación y a la detección o no de incidentes.

Y aunque sin alcanzar cotas de gravedad, tampoco faltan los asuntos, principalmente «gamberradas de gente disfrazada», así como un grupo de jóvenes alterando el orden en el Polígono Sur a bordo de motos, un intento de robo en un coche estacionado en las proximidades de la avenida República Argentina, una pelea entre menores en Nervión saldada sin consecuencias pero con la intervención de un arma blanca o la fractura de los cristales de una parada de Tussam en Torreblanca a manos de un grupo de unos 14 jóvenes.

Desde su vehículo policial, el responsable del dispositivo coordina el despliegue de las patrullas para intervenir ante estas situaciones, recabando información de la resolución de cada uno de los casos y destacando que tratándose de una ciudad de la envergadura de Sevilla, no se trata de una noche «movida».

Ya al filo de la madrugada el número de avisos telefónicos en demanda de la asistencia policial era incluso menor que el de otros viernes por la noche, pues también sería menor el número de jóvenes intentando celebrar botellones en la vía pública. La clave, quizá, el «miedo» en las familias a que sus hijos salgan en una noche así tras la situación de 2022 y el factor de la proliferación de fiestas en discotecas, que cuentan con sus propios servicios de seguridad.

Pero en cualquier caso, lo que es seguro, según destaca el inspector jefe al mando del operativo, es que los agentes de la Policía Nacional están «preparados para actuar en cualquier momento y que la situación no se desborde».