Un policía local de Sevilla salva la vida al bebé del músico Casto Domínguez El recién nacido se ahogaba y fue trasladado de urgencia por el patrullero hasta el hospital Virgen del Rocío

Un agente de la Policía Local de Sevilla ha salvado la vida del bebé recién nacido del músico Casto Domínguez, ante un ahogamiento sufrido por el mismo.

Como ha narrado el músico en un vídeo difundido en su perfil en la red social Instagram, los hechos ocurrieron la tarde de este pasado martes, cuando su esposa le avisó vía llamada telefónica de que su hijo recién nacido «se ahogaba», ante lo cual él acudió «corriendo».

En el vídeo, el artista relata cómo junto a su mujer, intentó reanimar a su hijo con diferentes maniobras y solicitó una ambulancia, que «no llegaba»; ante lo cual hizo acto de presencia una patrulla de la Policía Local hispalense.

Es en este punto de su narración en el que el músico agradece expresamente la ayuda prestada al agente de la Policía Local de Sevilla Félix García, incluso detallando su número de placa. «No tendré vida suficiente para agradecerte lo que has hecho», enfatiza narrando cómo los efectivos policiales les trasladaron de urgencia hacia el hospital Virgen del Rocío, continuando con las maniobras de reanimación.

Aunque las constantes vitales del bebé se debilitaban, según su relato, fue posible llegar a tiempo al hospital, donde el bebé «se ha podido salvar» gracias a la intervención de los facultativos sanitarios, a los cuales ha mostrado también el músico su agradecimiento, pues su hijo, finalmente, «se ha recuperado» de este episodio causado principalmente por acumulación de mucosidad.

«Ha sido el peor día de mi vida», asegura Casto Domínguez en su vídeo, insistiendo en agradecer la labor del agente Félix García por el papel jugado a la hora de lograr este final feliz para una situación tan angustiosa.