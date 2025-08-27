La Policía Local localiza al joven que practicó parkour en las azoteas de Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha identificado esta mañana a un joven de 22 años, vecino de la capital, que publicó en redes sociales varios vídeos practicando parkour en azoteas privadas del centro. El contenido, que desató la indignación de muchos usuarios por el riesgo y la ilegalidad de la práctica, ya ha sido eliminado de internet.

Los agentes se desplazaron al domicilio del joven sobre las 12:00 horas y han iniciado las diligencias oportunas. Mientras tanto, continúan las investigaciones para localizar al resto de los participantes, un grupo de jóvenes extranjeros —principalmente alemanes— que aún no han podido ser identificados.

Saltar en azoteas privadas es ilegal

Tal y como contábamos en ABC, en los últimos días apareció un vídeo en TikTok en el que se veía a varios jóvenes recorriendo las azoteas de distintos edificios del centro de Sevilla. Los protagonistas relataban que estaban explorando tejados cuando descubrieron un salto que querían probar.

En las imágenes se les escuchaba bromear sobre la dificultad de la maniobra y el calor extremo de la ciudad en esas fechas, con temperaturas que superaban los 45 grados.

La grabación también recogía el momento en el que una vecina del edificio los descubría y les recriminaba directamente: «Pero es que los vídeos los haces en tu casa. Idos ahora mismo».

La difusión del vídeo generó rápidamente un aluvión de críticas. Numerosos usuarios señalaron que se trataba de un allanamiento de morada, ya que estaban utilizando azoteas privadas sin permiso de los propietarios.

La investigación continúa

La identificación del joven sevillano supone el primer avance en la investigación. Sin embargo, la Policía Local aún trata de localizar al resto de participantes, todos ellos extranjeros que ya podrían haber abandonado la ciudad tras la polémica.

Por ahora, el sevillano de 22 años se enfrenta a diligencias por su implicación en los hechos y por haber difundido las imágenes. El Ayuntamiento de Sevilla ha recordado que estas conductas no solo ponen en peligro la integridad de quienes las realizan, sino que además suponen una invasión de la propiedad privada y pueden acarrear sanciones.

Mientras tanto, los vídeos han desaparecido de las redes sociales, pero la polémica continúa alimentando el debate sobre los límites del parkour y el uso de espacios urbanos de forma irresponsable.

Más temas:

Informaciones

Sevilla