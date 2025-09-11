La Policía detiene 6 miembros de 'Biris Norte' tras agredir a aficionados rivales en una emboscada

La Policía Nacional ha detenido a 6 miembros del grupo 'Biris Norte' que agredieron a aficionados rivales tras una emboscada. Una de las víctimas resultó gravemente herida en la cabeza y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado grave. Tras un encuentro en un bar entre víctimas y agresores, estos últimos lograron ganarse su confianza mediante engaño para llevarlos a una zona apartada donde les agredieron.

Esta actuación se produce tan sólo seis meses después de que efectivos de la UPR actuaran para interceptar una pelea entre ultras y procedieron a identificar a un grupo compuesto por 75 miembros del grupo ultra 'Supporters' que estaban congregándose en la calle Victoria Domínguez Cerrato, a los cuales se les intervinieron 4 bates de béisbol (uno de ellos metálico) o pasamontañas

Igualmente, esa noche se interceptó a 17 miembros del grupo ultra 'Biris Norte' a bordo de cuatro vehículos con un bote de pintura con el que al parecer habían realizado pintadas en las cercanías del estadio Benito Villamarín. Y, además, en otro vehículo, en la avenida Reina Mercedes, se identifican a otras dos personas que son miembros del grupo ultra 'United Family', interviniéndosele a uno de ellos una navaja tipo mariposa de 23 centímetros de hoja y un destornillador.

A finales de marzo y dentro del marco de aquella actuación, se identificó a un grupo compuesto por 70 personas miembros del grupo ultra 'Biris Norte' que se habían congregado en la calle Línea 12. Les fueron intervenidos diecinueve sotocascos, seis palos, un cinturón con una cuchilla, dos destornilladores, un arma blanca, siete guantes antitrauma y pegatinas identificativas de 'Biris Norte'. Posteriormente se localiza en la calle Peñarroya como dicho grupo se estaba congregando de nuevo y se le habían sumado otros catorce miembros más.