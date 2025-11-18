Suscríbete a
¿Podrán los AVE entre Sevilla y Madrid circular a 350 kilómetros hora?

Alcanzar esa velocidad depende de la instalación de las traviesas flotantes, que generan menos vibraciones y permiten confortabilidad y la línea que se está reformando no las incluye

Una incidencia en la catenaria impide la circulación de trenes entre Lora del Río y Dos Hermanas

Trenes en la estación de Santa Justa de Sevilla
Trenes en la estación de Santa Justa de Sevilla manuel olmedo
Cristina Rubio

Cristina Rubio

La alta velocidad encara una nueva fase en España tras el anuncio de scar Puente de que la línea Madrid-Barcelona operará a 350 kilómetros por hora lo que permitirá reducir el trayecto a menos de dos horas de viaje. Esta el primer corredor ... que verá reducida los tiempos pero la idea es que se extienda por toda la red ferroviaria española. Para alcanzar esa velocidad es necesario que el trazado admita la colocación de traviesas flotantes, que buscan el aislamiento de vibraciones.

