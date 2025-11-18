¿Podrán los AVE entre Sevilla y Madrid circular a 350 kilómetros hora?

La alta velocidad encara una nueva fase en España tras el anuncio de scar Puente de que la línea Madrid-Barcelona operará a 350 kilómetros por hora lo que permitirá reducir el trayecto a menos de dos horas de viaje. Esta el primer corredor ... que verá reducida los tiempos pero la idea es que se extienda por toda la red ferroviaria española. Para alcanzar esa velocidad es necesario que el trazado admita la colocación de traviesas flotantes, que buscan el aislamiento de vibraciones.

La elección de este corredor como línea inaugural para esta super alta velocidad se debe, según Puente, a que la anchura anchura del trazado entre la capital y la ciudad condal permite «permite ir a 350 km/h sin tocarlo». No obstante, Abraham Carrascosa, exdecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía explica a ABC que la anchura es la misma en todas las vías de alta velocidad de España, por lo que al igual que se instalarán en el corredor Madrid-Barcelona se podrían hacer en Sevilla.

Las traviesas, según se especifica en un informa de la Fundación de Ferrocarriles Españoles son el elemento de apoyo sobre el que se atornillan los carriles pudiendo ser de madera, hormigón o metal. Estos nuevos soportes al que el ministro se ha referido como 'aerotraviesa o traviesa flotante', son un diseño innovador con forma geométrica que según la FFE «evita que los trenes que pasen a muy alta velocidad levanten las piedras de balasto a su paso, evitando así los daños en la parte inferior de los trenes y mejorando el mantenimiento de los vehículos y la seguridad de los mismos». El contrato de Adif especifica que estas nuevas sujeciones son tipo PR-VE, de monobloque de hormigón pretensado de ancho mixto, incluyendo la sujeción que llevarán montada. Según se especificó el pasado lunes durante el anuncio del proyecto AV350, la renovación de la línea se realizará tras concluir la que conecta Atocha y Santa Justa, que está sometiéndose por su parte a la renovación de más de 70.000 traviesas para instalar las del tipo AI-VE, parecidas pero no exactamente iguales.

Verificado en 2020

La funcionalidad de la aerotraviesa fue verificada en un tramo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, concretamente en el PK69+500, en diciembre de 2020. No obstante no se optó al anunciar en 2021 la sustitución en la línea sevillana por este tipo de sujeción ni tampoco se había especificado la voluntad de querer operar esta línea a 350 kilómetros la hora. «Las líneas de Madrid-Barcelona y Madrid-Sevilla, se ejecutaron con los mismos parámetros técnicos por lo que al igual que se va a obrar en ese tramo podría hacerse en Sevilla«, apunta el exdecano.

Desde el Gobierno Central, no se ha detallado ni cómo ni si será una realidad la implantación del proyecto AV350 en la provincia hispalense. En los anuncios del ministro Puente sólo se especifica que la línea Sevilla-Barcelona verá reducir su tiempo debido a la construcción de una nueva estación en Parla, que evitará que los trenes procedentes de Andalucía tengan que entrar en las estaciones madrileñas de Atocha o Chamartín. Carrascosa tacha este anuncio de «campaña electoral»: «habrá que ver si ese tren de 350 kilómetros llega a Barcelona», declara.