El Pleno para aprobar el presupuesto de Sevilla de 2026 se celebrará en el mes de diciembre

Hace justo un mes que el alcalde José Luis Sanz hizo entrega al resto de los grupos de la oposición del documento en el que se recogían las principales partidas de los presupuestos municipales para 2026. Ese día, el gobierno local ... anunció que iniciaría una ronda de contactos con los portavoces para empezar a analizar al detalle el contenido de las cuentas, de cara buscar un acuerdo que permitiera sacarlas adelante en el Pleno del Ayuntamiento. Desde entonces, la Delegación de Hacienda ha organizado una serie de encuentros al respecto en los que se han ido recogiendo las propuestas que ahora los partidos deberán registrar en forma de alegaciones.

Estos pasos que se han ido avanzando constatan que desde el gobierno de José Luis Sanz ya se ha activado la maquinaria para sacar adelante los terceros presupuestos de su mandato. El paso clave fue la presentación de las cuentas en el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), que ahora debe emitir un informe con las consideraciones sobre el documento. Tal y como marca la legislación, este acto supone el inicio de las cuenta atrás para el refrendo de las partidas. Esta mañana, el alcalde ha avanzado cuál es la estimación que han realizado para la celebración del Pleno en el que se deben aprobar los presupuestos. «Será poco antes de Navidad o durante la semana de Navidad», ha señalado. Es decir, la intención es que antes de que acaba el mes de diciembre quede resuelto el asunto.

Para ello, el gobierno municipal necesita contar con el apoyo de al menos uno de los grupos de la oposición. Ya lo consiguió el alcalde el pasado año con el pacto al que llegó con los tres ediles de Vox, a través de ese acuerdo para 'Transformar Sevilla' que incluía medidas concretas como la apertura de una oficina de apoyo a la mujer embarazada o contra la okupación. La intención de ambas partes, tanto de José Luis Sanz como de los concejales del partido de Abascal, es reeditar el mismo pacto que en 2025, aunque el ejecutivo local no está dispuesto a entregar un cheque en blanco a Vox con tal de lograr su apoyo. A los dos les interesa, especialmente al grupo que encabeza Cristina Peláez, que ha sabido sacar rédito entre su electorado de las logros que introdujeron en las cuentas del pasado ejercicio.

Sanz ha reconocido esta mañana que «se está negociando» con los grupos, aunque no quiso avanzar más detalles del punto en el que se encuentra este diálogo. Prefiere el alcalde ser cauto por ahora, aunque internamente sí que reconoce que un posible acuerdo con Vox sería más sencillo que con el PSOE o Con Podemos-IU, partidos con los que tiene mayores diferencias en el plano ideológico. Aún así, insiste en que se gran objetivo sigue siendo que las cuentas se aprueben por unanimidad. Un escenario que a día de hoy es bastante improbable. En el caso de que no llegara a ningún pacto, todavía tiene un as bajo la manga: volver a usar la herramienta de la cuestión de confianza que ya aplicó en su primer año. Sí es cierto que sólo puede hacerlo dos veces durante un mismo mandato, por lo que es una alternativa que está sobre la mesa, al igual que la opción de prorrogar los actuales.